adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
7 - 11°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 25°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.655 ₪ 4.028 ₪
Иерусалим:
7 - 11°
Тель-Авив:
13 - 17°
Эйлат:
14 - 25°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Ученицы религиозной школы оказались в центре скандала из-за "расистского ролика" о сефардских ровесницах

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Ученицы религиозной школы оказались в центре скандала из-за
    AP Photo/Tara Todras-Whitehill

    Ученицы 12 класса религиозной школы для девочек в Иерусалиме оказались в центре скандала после того, как выложили в интернет видеоролик, в котором высмеяли ровесниц из сефардской общины. Отметим, что в школу "Хорев", в которой участся авторы ролика, принимаются девочки из ашкеназских семей.

    В этом ролике, рассказывающем, как выглядел бы день учениц школы, если бы они были из общины сефардских евреев: они высмеивают внешний вид, обычаи и привычки ровесниц из другой общины. Например, девочки для ролика выкрасили лица в темный цвет, чтобы походить на смуглых ровесниц-сефардок, они развешивают в кабинете портреты сефардских раввинов, танцуют на партах, играют на дарбуке. Видео было снято в рамках школьного проекта к празднику Пурим.

    adv_11 incontent_1

    Лидер партии ШАС Арье Дери в своем "твиттере" осудил и учебное заведение, и девочек за расизм, предрассудки, презрение. Он отметил, что его оскорбили также насмешки над уважаемыми раввинами. Дери также обратился к администрации школы с требованием искоренить расизм.

    adv_12 m_ar_1

    Министр просвещения Йоав Киш заявил, что этот ролик привел его в ужас. Им отдано распоряжение начальнику отдела образования Иерусалимского округа провести разбирательство. "Мы не допустим проявления расизма в наших школах", – заявил министр.

    Руководство школы опубликовало извинения, подчеркнув, что содержание видео совершенно не соответствует духу школы.

    adv_13 incontent_2

    Школьницы, снявшие этот ролик, утверждают, что он построен на "внутреннем юморе учащихся". При этом девочки говорят, что снимали его из чувства любви и уважения к культуре, традициям и музыке выходцев из Йемена.

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 rimma_dw_d
    adv_16 rimma_dw_m
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    20:53 Американские СМИ назвали имя предполагаемого виновника утечки секретных документов о войне в Украине
    20:11 В результате столкновения двух машин в районе Кирьят-Тивона погиб водитель
    19:42 "Кан Бет": ЦАХАЛ развернул дополнительные батареи "Железного купола"
    19:18 Ученицы религиозной школы оказались в центре скандала из-за "расистского ролика" о сефардских ровесницах
    18:05 Внимание, повторное сообщение о розыске: пропал турист из Беларуси Игорь Забагонский
    17:54 В Галилее в результате столкновения с грузовиком погиб водитель легковушки
    16:38 На следующей неделе возобновятся судебные слушания по делам Биньямина Нетаниягу
    16:02 Матч за звание чемпиона мира по шахматам. Дин Лижэнь сравнял счет
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5