Ученицы религиозной школы оказались в центре скандала из-за "расистского ролика" о сефардских ровесницах

Ученицы 12 класса религиозной школы для девочек в Иерусалиме оказались в центре скандала после того, как выложили в интернет видеоролик, в котором высмеяли ровесниц из сефардской общины. Отметим, что в школу "Хорев", в которой участся авторы ролика, принимаются девочки из ашкеназских семей.

В этом ролике, рассказывающем, как выглядел бы день учениц школы, если бы они были из общины сефардских евреев: они высмеивают внешний вид, обычаи и привычки ровесниц из другой общины. Например, девочки для ролика выкрасили лица в темный цвет, чтобы походить на смуглых ровесниц-сефардок, они развешивают в кабинете портреты сефардских раввинов, танцуют на партах, играют на дарбуке. Видео было снято в рамках школьного проекта к празднику Пурим.

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Лидер партии ШАС Арье Дери в своем "твиттере" осудил и учебное заведение, и девочек за расизм, предрассудки, презрение. Он отметил, что его оскорбили также насмешки над уважаемыми раввинами. Дери также обратился к администрации школы с требованием искоренить расизм.

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Министр просвещения Йоав Киш заявил, что этот ролик привел его в ужас. Им отдано распоряжение начальнику отдела образования Иерусалимского округа провести разбирательство. "Мы не допустим проявления расизма в наших школах", – заявил министр.

Руководство школы опубликовало извинения, подчеркнув, что содержание видео совершенно не соответствует духу школы.

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Школьницы, снявшие этот ролик, утверждают, что он построен на "внутреннем юморе учащихся". При этом девочки говорят, что снимали его из чувства любви и уважения к культуре, традициям и музыке выходцев из Йемена.