Ученицы религиозной школы оказались в центре скандала из-за "расистского ролика" о сефардских ровесницах
Ученицы 12 класса религиозной школы для девочек в Иерусалиме оказались в центре скандала после того, как выложили в интернет видеоролик, в котором высмеяли ровесниц из сефардской общины. Отметим, что в школу "Хорев", в которой участся авторы ролика, принимаются девочки из ашкеназских семей.
В этом ролике, рассказывающем, как выглядел бы день учениц школы, если бы они были из общины сефардских евреев: они высмеивают внешний вид, обычаи и привычки ровесниц из другой общины. Например, девочки для ролика выкрасили лица в темный цвет, чтобы походить на смуглых ровесниц-сефардок, они развешивают в кабинете портреты сефардских раввинов, танцуют на партах, играют на дарбуке. Видео было снято в рамках школьного проекта к празднику Пурим.
Лидер партии ШАС Арье Дери в своем "твиттере" осудил и учебное заведение, и девочек за расизм, предрассудки, презрение. Он отметил, что его оскорбили также насмешки над уважаемыми раввинами. Дери также обратился к администрации школы с требованием искоренить расизм.
Министр просвещения Йоав Киш заявил, что этот ролик привел его в ужас. Им отдано распоряжение начальнику отдела образования Иерусалимского округа провести разбирательство. "Мы не допустим проявления расизма в наших школах", – заявил министр.
Руководство школы опубликовало извинения, подчеркнув, что содержание видео совершенно не соответствует духу школы.
Школьницы, снявшие этот ролик, утверждают, что он построен на "внутреннем юморе учащихся". При этом девочки говорят, что снимали его из чувства любви и уважения к культуре, традициям и музыке выходцев из Йемена.