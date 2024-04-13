Силы ВВС ЦАХАЛа атаковали более 30 террористических объектов на всей территории сектора Газы

После ракетного обстрела Сдерота, осуществленного из сектора Газы, артиллерия ЦАХАЛа атаковала район, откуда был произведен запуск ракет. Три ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Истребители ВВС ЦАХАЛа уничтожили три пусковые установки, в которых находилось около 20 ракет, готовых к запуску в центр страны.

Бойцы 401-й бригады и бригады "Нахаль", а также другие подразделения прод командованием 162-й дивизии, продолжают действовать в центральной части сектора Газы, ликвидируя террористов и уничтожая террористические инфраструктуры.

В частности, бойцы "Нахаль" уничтожили террористическую инфраструктуру ХАМАСа, в том числе склад оружия, и изъяли обмундирование и военную технику.

В районе Бейт-Хануна бойцы ЦАХАЛа под командованием Cеверной бригады дивизии Газы посредством дронов обнаружили группу вооруженных террористов. ВВС ЦАХАЛа атаковали их, террористы были уничтожены.

За минувшие сутки силы ВВС атаковали более 30 террористических объектов на всей территории сектора Газы, включая террористические инфраструктуры, военные здания и противотанковые установки.