Истребители ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане.

Были атакованы военные объекты террористов в районах Альма аш-Шааб, Тир-Харфа и Ярин.

Ранее дрон, запущенный из Ливана, упал в поселке Кфар-Блум, пострадавших нет. Также были зафиксированы попытки обстрелов населенных пунктов Западной Галилеи с территории Ливана.