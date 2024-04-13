Истребители ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане
время публикации: 13 апреля 2024 г., 19:59 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 20:11
Истребители ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали объекты "Хизбаллы" в южном Ливане.
Были атакованы военные объекты террористов в районах Альма аш-Шааб, Тир-Харфа и Ярин.
Ранее дрон, запущенный из Ливана, упал в поселке Кфар-Блум, пострадавших нет. Также были зафиксированы попытки обстрелов населенных пунктов Западной Галилеи с территории Ливана.
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