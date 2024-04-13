Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в четырех районах на юге Ливана.

В ходе атаки были нанесены удары по военным зданиям террористов в районах Хула и Байт-Лиф, а также две штаб-квартиры "Хизбаллы" в районах Аль-Адейсэ и Тайбэ.

Ранее сегодня силы ЦАХАЛа открыли огонь, чтобы устранить угрозу в районе Рамиш.