ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в четырех районах на юге Ливана
время публикации: 13 апреля 2024 г., 15:39 | последнее обновление: 13 апреля 2024 г., 15:53
Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали объекты "Хизбаллы" в четырех районах на юге Ливана.
В ходе атаки были нанесены удары по военным зданиям террористов в районах Хула и Байт-Лиф, а также две штаб-квартиры "Хизбаллы" в районах Аль-Адейсэ и Тайбэ.
Ранее сегодня силы ЦАХАЛа открыли огонь, чтобы устранить угрозу в районе Рамиш.
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