Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 13 апреля, температура существенно не изменится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Временами возможны дожди в горах на севере и в центре.

В Иерусалиме – 11-20 градусов, в Тель-Авиве – 14-22, в Хайфе – 17-19, в Эйлате – 19-30, в Беэр-Шеве – 14-25, в Мицпе-Рамоне – 14-21, на побережье Мертвого моря – 19-27, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-22, в Ариэле – 13-20, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-26, на Голанских высотах – 13-24.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 21-22 градусов, высота волн – 50-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье – температура без существенных изменений, переменная облачность. В понедельник – местами дожди. Во вторник-четверг – повышение температуры, солнечно.