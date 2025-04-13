ЦАХАЛ уточняет: осуществлен успешный перехват баллистической ракеты из Йемена

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уточненную информацию по ракетному обстрелу из Йемена: в сторону Израиля была запущена одна ракета, а не две, как сообщалось ранее. ВВС успешно осуществили перехват ракеты.

Тревога была задействована в 290 населенных пунктах страны в связи с действующей политикой из-за опасности падения обломков ракеты и противоракет.