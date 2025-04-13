x
13 апреля 2025
|
последняя новость: 19:02
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 апреля 2025
|
13 апреля 2025
|
последняя новость: 19:02
13 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ уточняет: осуществлен успешный перехват баллистической ракеты из Йемена

время публикации: 13 апреля 2025 г., 18:48 | последнее обновление: 13 апреля 2025 г., 18:48

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала уточненную информацию по ракетному обстрелу из Йемена: в сторону Израиля была запущена одна ракета, а не две, как сообщалось ранее. ВВС успешно осуществили перехват ракеты.

Тревога была задействована в 290 населенных пунктах страны в связи с действующей политикой из-за опасности падения обломков ракеты и противоракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook