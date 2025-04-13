Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 13 апреля, температура будет немного ниже среднесезонной. Переменная облачность. Ожидаются дожди на большей части территории страны, временами с грозами. Есть риск затоплений в низинах.

В Иерусалиме – 8-16 градусов, в Тель-Авиве – 14-19, в Хайфе – 14-18, в Эйлате – 16-24, в Беэр-Шеве – 11-20, в Мицпе-Рамоне – 9-19, на побережье Мертвого моря – 16-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 13-20, в Ариэле – 10-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 15-18, на Голанских высотах – 10-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – юго-восточный (до 10 км/ч).

В понедельник-вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится, малооблачно.