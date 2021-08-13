Министры, бегущие от коронавируса, и "этнический "Ликуд"". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

На этой неделе было опубликовано сообщение, согласно которому премьер-министр Нафтали Беннет намерен в ближайшее время назначить специального опытного презентатора, в обязанности которого будет входить разъяснение обществу политики правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Необходимость такого назначения очевидна. Израильтяне плохо понимают, в каком направлении движется правительство, а утечки информации с заседаний кабинета министров не свидетельствуют об атмосфере единства.

Несмотря на противоречивые заявления некоторых министров, общий вектор политики правительства Беннета постепенно проясняется. Неумело, но недвусмысленно его озвучила на этой неделе министр внутренних дел Айелет Шакед. "Мы приняли стратегическое решение – продолжать жить, насколько это возможно, обычной жизнью в условиях коронавируса, понимая при этом, что будут тяжело больные и будут умершие. Это нужно принять и воспринять как данность". Это заявление Шакед вызвало такой шквал критики как в оппозиции, так и в коалиции, что министр внутренних дел была вынуждена объяснять смысл своих слов и почти извиняться за них. Хотя смысл их понятен и доступен: локдаун это последний шаг, к которому прибегнет правительство лишь в случае крайней необходимости. Смерть десятков или даже сотен израильтян основанием для локдауна не будет.

Еще яснее "красную черту" правительства обозначил в интервью NEWSru.co.il министр юстиции Гидеон Саар. По его словам, критерием является способность больниц нормально функционировать. Где проходит эта грань? Не знает сегодня никто. Комментатор газеты "Исраэль а-Йом" по вопросам здравоохранения Ран Резник говорил в эфире "Кан РЭКА" о "границе" 800 тяжелобольных. Пока мы находимся на отметке чуть более 400. Как бы то ни было, ни число диагностированных, ни число умерших на решение о локдауне не влияют или почти не влияют.

Эту позицию в правительстве разделяют далеко не все. Министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев и некоторые другие министры вслух говорят о том, что пора начать готовить общество к возможности карантина в праздники или сразу после них. Однако доминантной является позиция, наиболее радикальным представителем которой является министр просвещения Ифат Шаша-Битон. "Нужно просто удалить из лексикона слово "карантин"", – заявила она на последнем заседании правительства. Пока эту позицию в правительстве поддерживает большинство.

Но презентатор нужен Беннету не только для того, чтобы профессионально разъяснить обществу позицию правительства. В окружении премьер-министра все сильнее ощущение, что ведущие коллеги по правительству рады дистанцироваться от темы коронавируса, которая явно не приносит политических дивидендов. Министр иностранных дел Яир Лапид хоть и подключился через Zoom к последнему заседанию кабинета министров по коронавирусу, но явно предпочитает церемонии открытия израильских представительств в более или менее экзотических странах, например таких как Марокко.

Коронавирус и борьба с ним – главный вопрос повестки дня правительства, и решение не появляться на заседаниях свидетельствует не о пренебрежении, а скорее о нежелании быть частью этого форума. В свое время, кстати, Авигдор Либерман воздерживался от посещения заседаний глав коалиционных фракций.

Министр обороны Бени Ганц и вовсе исчез с экрана общественного локатора. Кто-то может вспомнить то или иное его заявление последних недель? Ганц чувствует себя не в своей тарелке, вернее не в своем правительстве, и ведет себя соответственно.

Ведущие министры предпочитают не оказываться в первых рядах защитников линии правительства в борьбе с коронавирусом. Если эта линия окажется успешной, они всегда успеют к раздаче лавровых венков. Если она окажется провальной, то они с интересом понаблюдают за тем, как придется расплачиваться Нафтали Беннету.

В оппозиции также почувствовали запах политической крови премьер-министра и перешли в атаку. Все чаще депутаты и экс-министры от "Ликуда" появляются у микрофонов и телекамер. Смысл их высказываний прост и понятен: "Нетаниягу знал, как бороться с эпидемией, а это шарлатаны". В "Ликуде" не рассчитывают на немедленный результат. "Мы отлично понимаем, что правительство не рухнет в ближайшее время", – сказал мне на этой неделе депутат Кнессета Мики Зоар ("Ликуд"). И тем не менее, в главной оппозиционной партии рассчитывают на накопительный эффект. Рано или поздно выборы состоятся. Пока что в "Ликуде" намерены блокировать дорогу обратно тем, кто покинул партию в последнее время. Секретариат партии принял решение, что "дезертир" не сможет вернуться в "Ликуд" в течение восьми лет.

Подводные течения самоуправства все чаще дают о себе знать в недавно монолитном "Ликуде". Четыре депутата подали иск в БАГАЦ против дискриминационных, как их называют в "Ликуде", шагов коалиции в вопросе распределения постов в комиссиях Кнессета. Большинство фракции категорически возражало против подачи иска, так как он сам по себе означал "приглашение" судебной системе вмешиваться в дела системы законодательной. Несмотря на возражения, четыре депутата подали иск. Ранее такое в "Ликуде" было почти немыслимо.

Еще одним симптомом нестабильности стало интервью недавнего министра Мири Ригев газете "Едиот Ахронот". В этом интервью Регев заявила, что "Ликуд" слишком долго управлялся ашкеназами, и "после завершения эпохи Нетаниягу, будет необходимость пересмотреть эти нормы". Как тут не вспомнить бессмертное выступление Менахема Бегина на предвыборной манифестации 1981 года? "Ашкеназ? Иракец? Еврей! Брат! Боец!" – кричал Бегин. В сегодняшнем "Ликуде" не ашкеназская этническая самоидентификация вновь стала иметь значение. Интересно будет понаблюдать, как в этой атмосфере поборется за пост главы "Ликуда" уже заявивший в кругу приближенных о своих намерениях Юлий Эдельштейн.

И последнее. Депутаты от Объединенного арабского списка заявили, что не поддержат проект государственного бюджета. Означает ли это, что они проголосуют против и, тем самым, приблизят крах нынешнего правительства? Отнюдь. В израильской политике "не поддерживать" означает не более чем "не голосовать за". От этой точки и до голосования против – большая дистанция. Удэ, Тиби и их товарищи никогда не проголосуют таким образом, чтобы хоть на миллиметр сократить дорогу Биньямину Нетаниягу обратно в канцелярию главы правительства.