Полиция: покушение на убийство 4-летнего ребенка в Иерусалиме

В субботу, 13 августа, около 11:00, в полицию поступило сообщение о 4-летнем ребенке, который был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии (по пути в стационар парамедики МАДА провели мальчику сердечно-легочную реанимацию). На шее ребенка были заметны следы удушения.

Полицейские, прибывшие в район Рамот в Иерусалиме, начали расследование обстоятельств и задержали подозреваемого, мужчину примерно 20 лет, близкого родственника ребенка. По предварительным данным, он пытался задушить мальчика.

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По данным расследования, субботним утром несколько членов семьи, находившиеся в квартире, заметили исчезновение ребенка. Из синагоги был вызван глава семьи. После того, как была взломана дверь одной из комнаты, взрослые нашли мальчика лежащим на полу.