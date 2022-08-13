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    В Израиле

    Полиция: покушение на убийство 4-летнего ребенка в Иерусалиме

    время публикации: | последнее обновление:
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    На месте происшествия
    Пресс-служба полиции Израиля

    В субботу, 13 августа, около 11:00, в полицию поступило сообщение о 4-летнем ребенке, который был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии (по пути в стационар парамедики МАДА провели мальчику сердечно-легочную реанимацию). На шее ребенка были заметны следы удушения.

    Полицейские, прибывшие в район Рамот в Иерусалиме, начали расследование обстоятельств и задержали подозреваемого, мужчину примерно 20 лет, близкого родственника ребенка. По предварительным данным, он пытался задушить мальчика.

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    По данным расследования, субботним утром несколько членов семьи, находившиеся в квартире, заметили исчезновение ребенка. Из синагоги был вызван глава семьи. После того, как была взломана дверь одной из комнаты, взрослые нашли мальчика лежащим на полу.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Августа 2022
    В Иерусалиме в больницу доставлен 4-летний ребенок в критическом состоянии
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