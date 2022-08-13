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    В Израиле

    "Решет" минфин и профсоюз учителей предупреждают о забастовке 1 сентября

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    Flash90. Фото: Н.Ревкин-Фентон

    Вечером 13 августа телеканал "Решет" сообщил, что в министерстве финансов и в профсоюзе учителей предупреждают о высокой вероятности забастовки в системе просвещения 1 сентяря.

    Переговоры между министерством финансов и профсоюзом учителей продолжаются. Как сообщает "Решет", в ходе минувшей недели представители сторон встречались каждый день, однако в настоящий момент нет прогресса в диалоге между сторонами.

    Сообщается, что разногласия между сторонами касаются размеров повышения зарплат для начинающих и опытных учителей. В минфине предлагают девять тысяч шекелей в месяц в качестве зарплаты учителям-дебютантам. В профсоюзе ранее требовали, чтобы начинающие учителя получали десять с половиной тысяч шекелей в месяц. Представители профсоюзов согласились на компромисс, в рамках которого начинающие педагоги будут получать десять тысяч шекелей, однако разногласия по вопросы о повышении зарплат для опытных учителей осталась в силе.

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    В профсоюзе учителей заявили, что в случае забастовки помощницы воспитателей в детских садах также не выйдут на работу, и у местных органов власти не будет возможности обойти забастовку и задействовать детские сады своими силами.

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