"Решет" минфин и профсоюз учителей предупреждают о забастовке 1 сентября

Вечером 13 августа телеканал "Решет" сообщил, что в министерстве финансов и в профсоюзе учителей предупреждают о высокой вероятности забастовки в системе просвещения 1 сентяря.

Переговоры между министерством финансов и профсоюзом учителей продолжаются. Как сообщает "Решет", в ходе минувшей недели представители сторон встречались каждый день, однако в настоящий момент нет прогресса в диалоге между сторонами.

Сообщается, что разногласия между сторонами касаются размеров повышения зарплат для начинающих и опытных учителей. В минфине предлагают девять тысяч шекелей в месяц в качестве зарплаты учителям-дебютантам. В профсоюзе ранее требовали, чтобы начинающие учителя получали десять с половиной тысяч шекелей в месяц. Представители профсоюзов согласились на компромисс, в рамках которого начинающие педагоги будут получать десять тысяч шекелей, однако разногласия по вопросы о повышении зарплат для опытных учителей осталась в силе.

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В профсоюзе учителей заявили, что в случае забастовки помощницы воспитателей в детских садах также не выйдут на работу, и у местных органов власти не будет возможности обойти забастовку и задействовать детские сады своими силами.