adv_10 m_ar_top_1
adv_11 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 36°
Тель-Авив:
28 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.723 ₪ 4.094 ₪
Иерусалим:
24 - 36°
Тель-Авив:
28 - 32°
Эйлат:
29 - 42°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Замораживание реформы, перевод Левина в МИД и социально-экономический марафон. Нетаниягу готовит план "национального успокоения"

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Замораживание реформы, перевод Левина в МИД и социально-экономический марафон. Нетаниягу готовит план
    Yonatan Sindel/Flash90

    Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен начать после 20 августа реализацию так называемого плана "национального успокоения".

    Как пишет Анна Барски в газете "Маарив а-Шавуа", в рамках этого плана, министры получат распоряжение начать интенсивную реализацию проектов социально-экономического характера с упором на решение вопросов жилья и дороговизны жизни.

    20 августа выбрано в качестве даты, так как в этот день правительство возвращается с летних каникул и возобновляет свою работу. Министрам отдано распоряжение минимизировать дискуссии с противниками реформы юридической системы и как можно меньше высказываться на эту тему. В окружении Нетаниягу заявляют, что отныне принципом будет: "Протест лает, а правительственный караван движется в сторону решения социально-экономических вопросов".

    adv_12 incontent_1

    adv_13 m_ar_1

    "Маарив" сообщает, что продвижение законов по реформе планируется остановить до конца года. Взвешивается также возможность перераспределения портфелей в правительстве, в частности перевод Ярива Левина с поста главы минюста на должность министра иностранных дел и назначение вместо него другого, более склонного к компромиссам министра юстиции.

    Этот план не отменяет необходимости утверждения закона о призыве, который может стать катализатором новой волны протестов.

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1
    adv_22 above_important

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    15:42 Нетаниягу пригласил начальника генштаба на встречу, которая ранее была отменена
    15:24 "Мако": руководство ЦАХАЛа, "Мосада" и ШАБАКа планирует политическое заявление. В силовых структурах это опровергли
    14:59 Прекращение финансирование медпомощи украинцам: министерства спорят, кто отвечает за беженцев
    13:46 ДТП в Беэр-Тувии: погибла женщина, мужчина в тяжелом состоянии
    13:02 В Негеве маленький ребенок погиб в результате падения на него газового баллона
    12:40 Полиция применила силу для разгона демонстрантов в Иерусалиме
    12:31 "Будто сбросили бомбу". Гавайи после самых смертоносных в США пожаров за 100 лет. Фоторепортаж
    12:23 Замораживание реформы, перевод Левина в МИД и социально-экономический марафон. Нетаниягу готовит план "национального успокоения"
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5
    adv_09 hp_bottom