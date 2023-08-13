Замораживание реформы, перевод Левина в МИД и социально-экономический марафон. Нетаниягу готовит план "национального успокоения"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен начать после 20 августа реализацию так называемого плана "национального успокоения".

Как пишет Анна Барски в газете "Маарив а-Шавуа", в рамках этого плана, министры получат распоряжение начать интенсивную реализацию проектов социально-экономического характера с упором на решение вопросов жилья и дороговизны жизни.

20 августа выбрано в качестве даты, так как в этот день правительство возвращается с летних каникул и возобновляет свою работу. Министрам отдано распоряжение минимизировать дискуссии с противниками реформы юридической системы и как можно меньше высказываться на эту тему. В окружении Нетаниягу заявляют, что отныне принципом будет: "Протест лает, а правительственный караван движется в сторону решения социально-экономических вопросов".

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"Маарив" сообщает, что продвижение законов по реформе планируется остановить до конца года. Взвешивается также возможность перераспределения портфелей в правительстве, в частности перевод Ярива Левина с поста главы минюста на должность министра иностранных дел и назначение вместо него другого, более склонного к компромиссам министра юстиции.

Этот план не отменяет необходимости утверждения закона о призыве, который может стать катализатором новой волны протестов.