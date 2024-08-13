Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 13 августа: удары по целям от севера до юга сектора

В ночь на 13 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, интенсивность боевых действий в секторе Газы сравнительно невысокая. Поступают сообщения об ЦАХАЛа по целям – на севере, в центре и на юге сектора.

На севере сектора: ЦАХАЛ обстреливал цели в Кувейтском районе, на юго-востоке города Газа.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Даруиш в восточной части Аль-Магази, есть убитые и раненые.

На юге сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в районе Аль-Махатта в центре Хан-Юниса; израильские военные произвели подрыв нескольких строений в районе Рафаха.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 13 августа.