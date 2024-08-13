Госдеп США разрешил поставку Израилю самолетов F-15 и других вооружений на $20 млрд

Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал "зеленый свет" на продажу Израиля вооружений на общую сумму около 20 миллиардов долларов.

Подавляющую часть этой суммы занимает сделка на покупку 50 новых многоцелевых истребителей F-15IA и на комплекты для модернизации уже имеющихся у Израиля 25 многоцелевых истребителей F-15I.

В списке заказанного оборудования - 120 двигателей F110-GE-129; 90 усовершенствованных процессоров ядра дисплея II; 75 РЛС с активной фазированной антенной решеткой APG-82(V)1; 50 навигационных контейнеров AN/AAQ-13 LANTIRN; 320 пусковых установок для ракет средней дальности "воздух-воздух" LAU-128; 25 пушек M61A "Вулкан"; 180 встроенных устройств глобальной системы позиционирования/инерциальной навигации с M-кодом.

Также в заказ включены нашлемные системы целеуказания; системы опознавания "свой-чужой" APX-119; криптографические устройства KIV-77 Mode 4/5 для систем опознавания "свой-чужой"; импульсные патроны, дипольные отражатели и ложные тепловые цели; оборудование для интеграции и испытаний; оборудование для поддержки самолетов и боеприпасов; оборудование для защищенной связи, точной навигации и криптографические устройства; разработка, поставка и поддержка засекреченного программного обеспечения; запасные части, расходные материалы и аксессуары, а также поддержка ремонта и возврата; крупные и мелкие модификации, техническое обслуживание и поддержка; поддержка объектов и строительства; транспортная и авиационная поддержка; секретные публикации и техническая документация; обучение персонала и учебное оборудование; гарантии; исследования и обзоры; инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков; и другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

Предполагаемая общая стоимость составляет 18,82 миллиарда долларов. Поставки, как ожидается, начнутся в 2029 году. Основным подрядчиком будет корпорация Boeing..

Помимо самолетов, Блинкен также утвердил поставку Израилю 30 ракет класса "воздух - воздух" AIM-120 AMRAAM стоимостью 102,5 миллиона долларов, 33 тысячи танковых снарядов калибра 120 мм на 774 миллиона долларов, 50 тысяч минометных снарядов на 61 миллион долларов, и тактических автомобилей M1148A1P2 на 583 миллиона долларов.

Решение госдепа передано в Конгресс США для дальнейших процедур