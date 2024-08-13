ХАМАС попытался обстрелять Тель-Авив, ракета упала в море

Впервые за несколько месяцев террористы из сектора Газы попытались обстрелять Тель-Авив. Жители Гуш-Дана слышали сильный взрыв.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что из южной части сектора Газы были выпущены две ракеты. Одна из ракет упала в море в центре страны. Еще одна ракета упала на территории сектора Газы.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что сирены, предупреждающей о ракетном обстреле, не было, поскольку ракеты не представляли опасности.

ХАМАС опубликовал заявление о том, что обстрел Тель-Авива был предпринят в ответ на "резню, убийства и насильственную депортацию палестинского народа". Согласно заявлению ХАМАСа, по Тель-Авиву были выпущены две ракеты M90.

Сразу после обстрела представитель ХАМАСа заявил в эфире "Аль-Джазиры", что обстрел был произведен из района, где находятся силы ЦАХАЛа.