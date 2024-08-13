С беспилотника ЦАХАЛа ликвидированы двое боевиков на юге Ливана

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации двух боевиков "Хизбаллы" в районе Бараашит на юге Ливана. Удар по боевикам был нанесен с беспилотника военно-воздушных сил.

Бойцы бригады "А-Харим" обстреляли из танковых орудий боевиков "Хизбаллы", находившихся на наблюдательной вышке в районе горы Дов.

В районе деревень Шихин и Альма аш-Шааб атакованы ЦАХАЛом военные строения "Хизбаллы", в районе Айта аш-Шааб удар нанесен по позиции боевиков, осуществивших обстрел израильской территории противотанковыми ракетами.