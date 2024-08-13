Родственники резервиста, скончавшегося от приступа аллергии, попросили израильтян прийти на похороны

Джордан Ковин Купер репатриировался из США в 2018 году, ему было тогда 20 лет. В Израиле он находился один, его родители остались в Америке. В течение 3,5 лет он проходил службу в бригаде "Нахаль". После службы в армии вернулся в Америку.

После 7 октября он вновь прилетел в Израиль, чтобы присоединиться к своим боевым товарищам. В течение 200 дней находился на резервистской службе в боевых частях. В связи с войной решил остаться в Израиле.

12 августа он скончался от приступа аллергии.

Родственники Джордана Ковина Купера, опасаясь, что на похоронах не будет людей, обратились к израильтянам с просьбой прийти на кладбище, чтобы проводить его в последний путь. Похороны состоятся 13 августа в 22:15 на кладбище "Ганей Эстер" в Ришон ле-Ционе.