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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 13 августа: жарко и душно, малооблачно

время публикации: 13 августа 2024 г., 05:25 | последнее обновление: 13 августа 2024 г., 05:31
Прогноз погоды в Израиле на 13 августа: жарко и душно, малооблачно

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 13 августа, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Малооблачно.

В Иерусалиме – 21-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 25-30, в Эйлате – 30-41, в Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 19-34, на побережье Мертвого моря – 28-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 22-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-38, на Голанских высотах – 21-36.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 60-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В среду ожидается небольшое повышение температуры. В четверг-пятницу жара немного спадет.

Израиль
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