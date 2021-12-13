В Шейх Джарахе в седьмой раз подожжен автомобиль, принадлежащий евреям

В квартале Шейх Джарах (Шимон а-Цадик) арабы подожгли автомобиль еврейского жителя.

Как сообщает сайт "Аруц 7", опубликовавший видеозапись инцидента, речь идет о седьмом поджоге автомобиля еврейских жителей за последние недели. Также в дни праздника арабы предприняли попытку повалить ханукию, установленную в той части района, где проживают евреи.

По словам еврейских жителей квартала, полиция не предпринимает серьезных попыток отыскать виновных в нападениях на евреев в квартале.