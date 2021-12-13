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NEWSru.co.il :: В Израиле13 декабря 2021 г., 21:49

14 декабря в рамках учений Управления тылом в городе Маалот-Таршиха прозвучат сирены

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14 декабря в рамках учений Управления тылом в городе Маалот-Таршиха прозвучат сирены

Во вторник, 14 декабря, в городе Маалот-Таршиха пройдут учения Управления тылом. В течение дня дважды прозвучат сирены: в 11:05 и 18:05.

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.


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