14 декабря в рамках учений Управления тылом в городе Маалот-Таршиха прозвучат сирены

Во вторник, 14 декабря, в городе Маалот-Таршиха пройдут учения Управления тылом. В течение дня дважды прозвучат сирены: в 11:05 и 18:05.

Управление тылом просит население во время сирен зайти в бомбоубежища или защищенные комнаты и убедиться в том, что они готовы к использованию в случае чрезвычайной ситуации.

В случае реальной угрозы обстрела сигнал тревоги прозвучит повторно.