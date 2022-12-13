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    В Израиле

    Спикером Кнессета 25-го созыва избран Ярив Левин

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    Спикером Кнессета 25-го созыва избран Ярив Левин
    Tomer Neuberg/Flash90

    Депутаты избрали Ярива Левина ("Ликуд") спикером Кнессета 25-го созыва. За Левина проголосовали 64 депутата.

    За депутата Мерав Бен-Ари ("Еш Атид") проголосовали 46 депутатов

    За депутата Аймана Удэ (ХАДАШ – ТААЛ) проголосовали пять депутатов. Сам Удэ на голосование не явился.

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    Вновь избранный спикер поблагодарил депутатов за избрание. "Я вступаю в эту должность с чувством глубокой ответственности. Мы должны сделать все, чтобы восстановить авторитет парламента, который был сильно подорван в последнее время", – заявил Левин. Он добавил, что надеется на скорейшее формирование правительства, которое проработает весь отведенный ему срок.

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    Напомним, что избрание Ярива Левина в настоящий момент является временным. С одной стороны Нетаниягу не смог прийти к соглашению о личности постоянного спикера, а с другой стороны он заинтересован в скорейшем продвижении нескольких законопроектов, чему мог воспрепятствовать бывший спикер Мики Леви.

    Голосованию по кандидатурам на пост спикера Кнессета предшествовало бурное обсуждение, в котором принимали участие премьер-министр Яир Лапид и глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу. Обсуждение очень быстро превратилось в обмен нападками.

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    "Я обращаюсь к женщине, матери троих детей, которая голосовала за "Ликуд", и спрашиваю ее: "Это то, чего ты хотела? Ты хотела, чтобы первыми законами, которые будет инициировать коалиция, станут коррумпированные законы, обслуживающие политиков?" – сказал Лапид. Он вновь повторил, что будущая оппозиция не намерена отказываться от своих принципов и будет бороться с новым правительством всеми законными методами. "Если вы думаете, что мы будем платить налоги, служить в армии и спокойно взирать на то, как те, кто этого не делают, разрушают государство, вы действительно сошли с ума", – сказал Лапид.

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    В ответ глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу заявил, что речь идет о попытках проигравших на выборах не признавать итоги голосования. "Я не люблю такие подсчеты, но вы не оставляете мне выбора. Избиратели, давшие "Ликуду" 32 мандата, служили в армии. Избиратели, давшие мандаты "Ционут Датит", служили в армии. Очень многие избиратели ШАС служат в армии, избиратели "Яадут а-Тора" волонтерствуют в медицинских и спасательных организациях. Вы раскалываете народ, это недопустимо", – сказал глава "Ликуда".

    Нетаниягу также прокомментировал публикации о соглашении с "Яадут а-Тора". "Будет электричество в шаббат, будут общие пляжи. Не будет государства Галахи, будет страна, в которой заботятся обо всех. Будет сильное либеральное национальное государство", – заявил лидер "Ликуда".

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    Нетаниягу поблагодарил депутата Ярива Левина за согласие стать спикером Кнессета на ограниченный период времени. "Я рад, что вы согласились взять на себя эту должность на две недели или на сколько понадобится", – сказал Нетаниягу.

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    Выступления Нетаниягу и Лапида неоднократно прерывались криками депутатов. Когда Нетаниягу сошел с трибуны, депутаты от партий нынешней коалиции кричали ему: "Слабак! Слабак!"

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