Исследование: 44% репатриантов последней волны не в состоянии оплачивать жилье

Общественная организация "Лобби миллиона" и университет Бар-Илан 12 декабря на ежегодной конференции обнародовали данные социологического исследования, посвященного новым репатриантам из Украины, России и Беларуси, прибывшим в Израиле после начала войны. Отметим, что конференция транслировалась в Zoom, ссылка на который была опубликована в Facebook организации.

По данным исследования, около 60% репатриантов, приехавших в Израиль между мартом и маем до сих пор не начали ходить в ульпан. Только 9,6% нашли работу по специальности или в смежных областях.

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93% считают Израиль своим домом, но 44,8% из них говорят, что решение остаться или уехать будет зависеть от успешности их интеграции.

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44% репатриантов последней волны не в состоянии оплачивать жилье. 63,7% сообщили, что в их ближайшем окружении есть люди в тяжелом душевном состоянии.

Многие опрошенные репатрианты говорили о том, что сложности с изучением иврита мешают их адаптации в Израиле. По данным опроса, только 28% репатриантов этой волны к ноябрю начали ходить в ульпан или закончили его. 25% ждут открытия ульпана, а еще 12% уже не надеются на то, что в языковых школах для них найдется свободное место.

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Только 6% опрошенных указали, что не заинтересованы в изучении иврита, так как планируют в ближайшее время уехать из Израиля.

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Около 80% репатриантов имеют востребованные в Израиле профессии, однако из-за незнания иврита или из-за того, что их дипломы не признаются в Израиле, они не могут устроиться на работу по специальности. Как уже указывалось выше, только 9,6% нашли работу по специальности, еще 14,7% продолжают удаленно работать на своих прежних местах в России.