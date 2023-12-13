ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли десять военнослужащих, среди них шесть офицеров
ЦАХАЛ сообщает о гибели десяти военнослужащих 12 декабря в боях в секторе Газы. Сначала поступила информация о гибели восьми бойцов и офицеров, затем – еще двух.
Погибли:
Полковник Ицхак Бен Басат, 44 года, из Сдэ Яаков, командир оперативного штабного отряда бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Сержант Эран Алони, 19 лет, из Офакима, боец 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Подполковник Томер Гринберг, 35 лет, из Альмога, командир 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Рои Мельдаси, 23 года, из Афулы, командир роты 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Моше Авраам Бар-Он, 23 года, из Раананы, командир роты 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Сержант Ахиа Даскаль, 19 лет, из Хайфы, боец 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Капитан Лиэль Хайо, 22 года, из Шохама, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Бен Шелли, 26 лет, из Кедрона, офицер Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.
Старшина Ром Хехт, 20 лет, из Гиватаима, боец Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.
Старший сержант Ория Яаков, 19 лет, из Ашкелона, боец 614-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газа.
Сообщается также, что в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец 51-го батальона бригады "Голани", боец 614-го батальона, военнослужащий пресс-службы ЦАХАЛа и боец 605-го батальона Инженерно-саперного корпуса.
Судя по имеющимся данным, многие бойцы и офицеры были убиты или ранены в результате подрыва заминированного здания. Когда прибыли спасатели из 669-го подразделения, боевиками был осуществлен повторный подрыв.
Действуя в районе Шуджаийя, бойцы бригады "Голани" прочесывали территорию, на которой располагались три здания, во дворе они обнаружили вход в подземный туннель. Когда бойцы зашли в одно из зданий, боевиками был осуществлен подрыв, одновременно по израильским военным был открыт огонь из автоматических винтовок. На тот момент уже были потери, бойцы "Голани" открыли огонь по боевикам. В какой-то момент была потеряна связь с одним из офицеров. Возникли опасения, что его могли ранить и похитить. Тогда к бою подключились старшие офицеры. Позже, во время эвакуации убитых и раненых, боевики атаковали спасательное подразделение ЦАХАЛа.
C 31 октября по 13 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 115 военнослужащих ЦАХАЛа.