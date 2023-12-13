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    В Израиле

    ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли десять военнослужащих, среди них шесть офицеров

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    ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли десять военнослужащих, среди них шесть офицеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли десять военнослужащих, среди них шесть офицеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ: за сутки в боях в секторе Газы погибли десять военнослужащих, среди них шесть офицеров
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ВСЕ ФОТО

    ЦАХАЛ сообщает о гибели десяти военнослужащих 12 декабря в боях в секторе Газы. Сначала поступила информация о гибели восьми бойцов и офицеров, затем – еще двух.

    Погибли:

    Полковник Ицхак Бен Басат, 44 года, из Сдэ Яаков, командир оперативного штабного отряда бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Сержант Эран Алони, 19 лет, из Офакима, боец ​​51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Подполковник Томер Гринберг, 35 лет, из Альмога, командир 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Майор Рои Мельдаси, 23 года, из Афулы, командир роты 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Майор Моше Авраам Бар-Он, 23 года, из Раананы, командир роты 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Сержант Ахиа Даскаль, 19 лет, из Хайфы, боец ​​51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Капитан Лиэль Хайо, 22 года, из Шохама, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Майор Бен Шелли, 26 лет, из Кедрона, офицер Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина Ром Хехт, 20 лет, из Гиватаима, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старший сержант Ория Яаков, 19 лет, из Ашкелона, боец ​​614-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газа.

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    Сообщается также, что в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​51-го батальона бригады "Голани", боец 614-го батальона, военнослужащий пресс-службы ЦАХАЛа и боец ​​605-го батальона Инженерно-саперного корпуса.

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    Судя по имеющимся данным, многие бойцы и офицеры были убиты или ранены в результате подрыва заминированного здания. Когда прибыли спасатели из 669-го подразделения, боевиками был осуществлен повторный подрыв.

    Действуя в районе Шуджаийя, бойцы бригады "Голани" прочесывали территорию, на которой располагались три здания, во дворе они обнаружили вход в подземный туннель. Когда бойцы зашли в одно из зданий, боевиками был осуществлен подрыв, одновременно по израильским военным был открыт огонь из автоматических винтовок. На тот момент уже были потери, бойцы "Голани" открыли огонь по боевикам. В какой-то момент была потеряна связь с одним из офицеров. Возникли опасения, что его могли ранить и похитить. Тогда к бою подключились старшие офицеры. Позже, во время эвакуации убитых и раненых, боевики атаковали спасательное подразделение ЦАХАЛа.

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    C 31 октября по 13 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 115 военнослужащих ЦАХАЛа.

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