ЦАХАЛ сообщил о еще восьми военнослужащих, погибших в Газе

ЦАХАЛ сообщает о гибели еще восьми военнослужащих в боях в секторе Газы.

Названы имена троих погибших:

Подполковник Томер Гринберг, 35 лет, из Альмога, командир 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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Майор Рои Мельдаси, 23 года, из Афулы, командир роты 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

Майор Моше Аврам Бар-Он, 23 года, из Раананы, командир роты 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

Сержант Ахиа Даскаль, 19 лет, из Хайфы, боец ​​51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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Капитан Лиэль Хайо, 22 года, из Шохама, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

Майор Бен Шелли, 26 лет, из Кедрона, офицер Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

Старшина Ром Хехт, 20 лет, из Гиватаима, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

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Старший сержант Ория Яаков, 19 лет, из Ашкелона, боец ​​614-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газа.

Сообщается также, что в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​51-го батальона бригады "Голани", боец 614-го батальона, военнослужащий пресс-службы ЦАХАЛа и боец ​​605-го батальона Инженерно-саперного корпуса.

C 31 октября по 13 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 113 военнослужащих ЦАХАЛа.

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