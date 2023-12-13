ЦАХАЛ сообщил о еще восьми военнослужащих, погибших в Газе
ЦАХАЛ сообщает о гибели еще восьми военнослужащих в боях в секторе Газы.
Названы имена троих погибших:
Подполковник Томер Гринберг, 35 лет, из Альмога, командир 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Рои Мельдаси, 23 года, из Афулы, командир роты 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Моше Аврам Бар-Он, 23 года, из Раананы, командир роты 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Сержант Ахиа Даскаль, 19 лет, из Хайфы, боец 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Капитан Лиэль Хайо, 22 года, из Шохама, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.
Майор Бен Шелли, 26 лет, из Кедрона, офицер Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.
Старшина Ром Хехт, 20 лет, из Гиватаима, боец Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.
Старший сержант Ория Яаков, 19 лет, из Ашкелона, боец 614-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газа.
Сообщается также, что в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец 51-го батальона бригады "Голани", боец 614-го батальона, военнослужащий пресс-службы ЦАХАЛа и боец 605-го батальона Инженерно-саперного корпуса.
C 31 октября по 13 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 113 военнослужащих ЦАХАЛа.