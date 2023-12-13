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    В Израиле

    ЦАХАЛ сообщил о еще восьми военнослужащих, погибших в Газе

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    ЦАХАЛ сообщил о еще восьми военнослужащих, погибших в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа     ЦАХАЛ сообщил о еще восьми военнослужащих, погибших в Газе
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    ЦАХАЛ сообщает о гибели еще восьми военнослужащих в боях в секторе Газы.

    Названы имена троих погибших:

    Подполковник Томер Гринберг, 35 лет, из Альмога, командир 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Майор Рои Мельдаси, 23 года, из Афулы, командир роты 13-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Майор Моше Аврам Бар-Он, 23 года, из Раананы, командир роты 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Сержант Ахиа Даскаль, 19 лет, из Хайфы, боец ​​51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Капитан Лиэль Хайо, 22 года, из Шохама, командир взвода 51-го батальона бригады "Голани", погиб в бою на севере сектора Газы.

    Майор Бен Шелли, 26 лет, из Кедрона, офицер Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

    Старшина Ром Хехт, 20 лет, из Гиватаима, боец ​​Специального спасательного тактического подразделения (669), погиб в бою на севере сектора Газы.

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    Старший сержант Ория Яаков, 19 лет, из Ашкелона, боец ​​614-го батальона, погиб в бою на севере сектора Газа.

    Сообщается также, что в боях в секторе Газы были тяжело ранены боец ​​51-го батальона бригады "Голани", боец 614-го батальона, военнослужащий пресс-службы ЦАХАЛа и боец ​​605-го батальона Инженерно-саперного корпуса.

    C 31 октября по 13 декабря в ходе наземной операции в Газе погибли 113 военнослужащих ЦАХАЛа.

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