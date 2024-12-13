От Дамаска до БАГАЦа и тель-авивского суда. Итоги политической недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Обвал режима Асада стал очевидно главным изменением, которое произошло на Ближнем Востоке в результате войны, развязанной ХАМАСом 7 октября 2023 года. Израиль не инициировал эти изменения, они не были частью стратегического плана (если был такой) генштаба и правительства. Однако смена власти в Сирии имеет прямое влияние на происходящее в Израиле, в том числе на происходящее в политической системе страны. В этой точке оно пересекается с происходящим в зале окружного суда Тель-Авива. И, как обычно, выводы и дальнейшие шаги – во всяком случае, во всем, что касается внутренней политики – зависят от намерений премьер-министра Биньямина Нетаниягу. А они ведомы только ему самому. Да и то, вероятно, не до конца.

Абсолютная победа: Нетаниягу выстраивает нарратив

Пройдет много лет, прежде чем станут до конца ясны пришедшие в действие механизмы, которые привели к падению режима Башара Асада в Сирии. Пройдет много времени, прежде чем можно будет с уверенностью ответить на вопрос о доле израильского – скорее всего невольного – участия в этом процессе. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже сделал выводы и объявил о них. "Падение режима стало результатом ударов, которые мы нанесли по Ирану и "Хизбалле", – заявил глава правительства в ходе визита на сирийскую границу. "Это не произошло само по себе, и это не произошло случайно", – заявил глава правительства на пресс-конференции. "Те, кто смеялись над моими словами о "полной победе", сейчас увидели, о чем я говорил", – резюмировал глава правительства.

Война может вскоре завершиться. На севере достигнуто соглашение о прекращении огня с "Хизбаллой", в Газе все идет к сделке с ХАМАСом и прекращению огня по требованию избранного президента США Дональда Трампа. Начинается этап презентации результатов войны израильскому обществу. И Нетаниягу хочет, чтобы в сознании израильтян зафиксировались "операция пейджеры" и ликвидация Насраллы, а не отступление и отсутствие death zone на границе с Ливаном, фактический разгром ХАМАСа, а не вероятное согласие на постепенное, но отступление из "Филадельфийского коридора" и возможное сохранение ХАМАСа в качестве властной структуры в секторе Газы. От того, что закрепится в сознании израильтян, будет зависеть их отношение не только к итогам войны, но и к человеку, который этой войной управлял. С этой точки зрения, для Нетаниягу падение сирийского режима – это экстра-фактор, который может перевесить чашу весов в его пользу. Именно поэтому он так активно подчеркивает влияние Израиля на события в Сирии. Именно поэтому на этой неделе глава оппозиции Яир Лапид обрушился с крайне резкой критикой на Нетаниягу за высказывания по этому поводу.

Помимо критики – легитимной и возможно оправданной – по поводу излишней "разговорчивости" Нетаниягу, которая далеко не всегда на пользу интересам государства Израиль, в оппозиции не хотят, чтобы премьер-министр преуспел в своей попытке зафиксировать в сознании израильтян свою роль победителя в войне "Железные мечи". До подведения итогов еще далеко, да и ситуация слишком динамична, чтобы торопиться с выводами, но результаты опроса, опубликованного телеканалом "Решет", свидетельствуют о том, что этот процесс уже начался.

Впервые с начала войны партии правительственной коалиции набирают 57 мандатов, лишая оппозицию возможности сформировать коалицию даже при поддержке партии РААМ. Надо сказать, что остальные ответы респондентов менее радостны для коалиции: подавляющее большинство выступают за создание государственной следственной комиссии, за скорейшее проведение досрочных выборов, за сделку с ХАМАСом, и, что особенно важно для Нетаниягу, большинство считает, что суд поступил правильно, отказавшись предоставить дополнительную отсрочку начала свидетельских показаний премьер-министра. В политической системе ожидают результатов новых опросов, чтобы понять, идет ли речь о тенденции.

Суд: юридический процесс с политическим акцентом

Свидетельские показания, которые на этой неделе начал давать премьер-министр Биньямин Нетаниягу, событие политическое, не в меньшей, а может быть в большей степени, нежели юридическое. С юридической точки зрения, итоги этого этапа станут известны не через один месяц, а может быть и не через один год. А на политическую систему они стали оказывать влияние еще до того, как начались. До последнего момента Нетаниягу, и не только он, вел борьбу за перенос начала допроса. После того, как судьи отклонили просьбы адвокатов премьера, члены военно-политического кабинета в полном составе направили письмо в Управление судебной системы с просьбой дать дополнительную отсрочку. Ситуацию, при которой премьер-министр вынужден проводить три дня в неделю в суде, когда страна ведет войну, они назвали угрозой безопасности государства. Несмотря на то, что министр иностранных дел Гидеон Саар и министр в министерстве финансов Зеэв Элькин не подписали письма, инициированного министром финансов Бецалелем Смотричем, они направили свое письмо очень схожего содержания. "Были нюансы в тексте письма, из-за которого мы предпочли направить свое, однако суть та же самая", – пояснил в беседе с Newsru.co.il Зеэв Элькин.

Тем не менее, как и ожидалось, это письмо также не возымело действия, и судебный процесс возобновился 10 декабря.

"Группа поддержки" премьер-министра, сопровождавшая его в первые дни этого этапа судебного процесса, заметно отличалась от той, что была рядом с ним почти пять лет назад, в день открытия судебного процесса. Тогда за спиной Нетаниягу стояла почти вся фракция "Ликуд", включая большинство министров. На сей раз, премьера сопровождали те, кого условно можно назвать "громким голосом "Ликуда"". Министры Май Голан и Шломо Караи, депутат Тали Готлиб и другие. Разумеется, не обошлось без участия министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. Выделялся на этом фоне спикер Кнессета Амир Охана. Председатель парламента является фигурой государственной, не политической, более того с формальной точки зрения, он является и заместителем президента государства. Тем не менее, он решил проявить лояльность по отношению к премьеру в его противостоянии правоохранительным органам. Во второй день допроса в зале находился и министр просвещения Йоав Киш. Остальные ведущие фигуры в "Ликуде – Юлий Эдельштейн, Ави Дихтер, Нир Баркат, Исраэль Кац и т.д. – предпочли в эти дни заниматься другими делами.

Сами по себе показания Нетаниягу пока не представляют особого интереса, так как на данном этапе его допрашивают адвокаты, то есть идет игра в одни ворота. Однако линия защиты премьера остается прежней – Нетаниягу обращается не только и не столько к судьям, сколько к избирателям. Обсуждается "дело 4000", основой которого являются отношения политиков и СМИ. По этому делу премьер-министра обвиняют в предоставлении регуляционных благ бывшему владельцу "Безек" Шаулю Аловичу, который одновременно являлся и владельцем портала Walla, в обмен на "положительное освещение" деятельности Нетаниягу и членов его семьи на портале. Тема освещения и предвзятости по отношению к нему занимает Биньямина Нетаниягу едва ли не более, чем любая иная, и его показания с первого дня выходят за рамки дискуссии о фактах и их юридической интерпретации.

У Нетаниягу есть основания для оптимизма по этому делу, так как уже несколько месяцев назад суд порекомендовал прокуратуре отказаться от обвинения во взяточничестве. Обвинение от этого предложения вежливо отказалось, и, по мнению многих юристов, сейчас проявляет героизм на потерянной позиции в том, что касается этого параграфа обвинения.

Остается обвинение в обмане общественного доверия. Этот параграф закона сформирован крайне обтекаемо и признание виновным по нему зиждется не столько на фактах, сколько на интерпретации их судьями, и это открывает премьеру и его приближенным почти бескрайний простор для контратак еще до того, как судьи вынесли свой вердикт.

До этого вердикта еще очень далеко, однако уже сейчас звучат призывы к заключению внесудебной сделки. Звучат они в основном со стороны комментаторов, отношение которых к Нетаниягу открыто отрицательное, что само по себе говорит об опасениях противников премьера по поводу будущего вердикта суда.

Разумеется никто не знает, что решит Нетаниягу. Однако, и это только мое предположение, сейчас он не станет торопиться со сделкой, особенно если прокуратура продолжит настаивать на том, чтобы частью сделки был тот самый "калон" – признание действий обвиняемого позорными, что автоматически означает удаление его из общественной жизни на семь лет. Предыдущие попытки прийти к сделке сорвались именно на этом, а юридическая ситуация премьера с того момента не ухудшилась. Биньямин Нетаниягу вообще не склонен принимать решений до тех пор, пока есть возможность их не принимать. Сейчас ему некуда торопиться, хотя стоит помнить о тонкой грани между выжиданием и упущенным временем. Последнее может привести к катастрофе.

Глава Верховного суда и следственная комиссия: юристы против политиков

Вечером 13 декабря произошло то, что должно было произойти. БАГАЦ потребовал от министра юстиции Ярива Левина назначить главу Верховного суда не позднее 16 января 2025 года. Левин, разумеется, не остался в долгу назвал это решение "незаконным и постыдным".

Противостояние министра юстиции и юридической системы достигает пика.

Борьба, которую ведет Левин против назначения Ицхака Амита на пост главы Верховного суда, это своего рода попытка забить гол престижа в тотально проигранном матче. Почти ни один параграф юридической реформы не утвержден, а тот единственный закон, который коалиции удалось утвердить – закон об ограничении действия принципа крайней неприемлемости – был отменен БАГАЦем. Министр юстиции Ярив Левин изначально понимал, что он не в состоянии остановить процесс назначения Ицхака Амита на пост главы Верховного суда. Однако он тянул время, тянул сознательно, полагая, что либо Ицхак Амит откажется от должности, либо удастся навязать судебной системе компромисс (например, Левин соглашается на назначение Амита, а за это получает возможность назначить несколько консервативных судей в Верховный суд), либо еще что-нибудь произойдет. Не произошло. Судебная система, как вообще структуры, чья власть не ограничена, не склонна идти на компромисс, а тем более с теми, кто пытается эту власть ограничить.

Единственное, что выиграл Левин, затягивая время – очки в глазах собственного электората, а также возможность сейчас обвинить юридическую систему во вмешательстве в вопросы, решение которых является его исключительной прерогативой. В этом обвинении есть немалая доля истины, как и в том факте, что БАГАЦ, навязывая суверенной комиссии по назначению судей, во главе которой стоит Левин, голосование за главу Верховного суда, находится в состоянии чудовищного конфликта интересов. Однако надо признать и то, что министр юстиции не оставил суду выбора. Нужно уметь проигрывать. Этим искусством министр юстиции не овладел.

Назначение главы Верховного суда – не единственное противостояние между судебной и политической системами.

Чем ближе завершение войны, тем острее возникает вопрос о создании комиссии, которая будет расследовать обстоятельства, приведшие к началу войны "Железные мечи". То, что казалось еще совсем недавно самим собой разумеющимся – необходимость создания государственной следственной комиссии в качестве форума для расследования, внезапно стало не таким очевидным. Коалиция намерена продвигать законопроект о создании комиссии, которую сформирует Кнессет. Либо ее состав утвердит большинство в 80 депутатов, либо ее будут формировать совместно коалиция и оппозиция.

В коалиции заявляют, что государственная следственная комиссия, которая формируется главой Верховного суда, не будет пользоваться доверием большой части общества. Этот тезис имеет под собой основания, однако содержит два серьезных огреха. Прежде всего, трудно избавиться от ощущения, что правительство (а коалиция и правительство в нашей политической системе – это одно и то же) хочет хотя бы частично контролировать процесс формирования комиссии, которая будет расследовать его действия. А во-вторых, вторая половина общества будет с той же степенью недоверия относиться к комиссии, созданной политиками.

Этот законопроект вызывает неоднозначные реакции в "Ликуде". Депутат Боаз Бисмут отказался продвигать этот законопроект, и миссия была возложена на депутата Ариэля Кальнера. Тем временем Высший суд справедливости (БАГАЦ) велел правительству в течение 60 дней отчитаться о том, как продвигается обсуждение вопроса о создании государственной следственной комиссии. Еще один раунд в противостоянии звеньев власти в Израиле.

Закон о призыве: приближается развязка

Публикуются противоречивые сведения о продвижении или не продвижении закона о призыве. На этой неделе публиковались сообщения как о продвижении на переговорах, так и о новых угрозах со стороны ультраортодоксальных партий в адрес коалиции. Депутат Кнессета Моше Гафни ("Яадут а -Тора") отказался отвечать на вопросы журналистов в Кнессете по поводу ситуации вокруг закона о призыве.

Судя по всему, стороны близки к компромиссу, который включает в том числе то, чего не было раньше – квоты не только на призыв, но и на постепенное увеличение числа призывников. На данный момент нет договоренности о персональных санкциях в отношении уклонистов. Далеко не очевидно, что этот вариант удовлетворит тех, за кем останется последнее слово – судей БАГАЦа. Именно им придется рассматривать апелляцию, которая без сомнений будет подана.