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NEWSru.co.il :: В Израиле13 февраля 2021 г., 14:27

Вертолет потерпел крушение возле Афулы; двое погибших

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На месте катастрофы

В субботу, 13 февраля, около 13:30, вертолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в нескольких километрах от Афулы, между Суламом и Кфар Йехезкель. Вертолет упал на территории сельскохозяйственных угодий, севернее шоссе 71.

По словам сотрудников службы "Маген Давид Адом", прибывших на место катастрофы, они увидели горящий вертолет, а рядом с ним – пилота и пассажира в бессознательном состоянии. Парамедики были вынуждены констатировать смерть обоих мужчин.

На месте работает полиция. Начато расследование обстоятельств происшедшего.


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