Вертолет потерпел крушение возле Афулы; двое погибших

В субботу, 13 февраля, около 13:30, вертолет, на борту которого находились два человека, потерпел крушение в нескольких километрах от Афулы, между Суламом и Кфар Йехезкель. Вертолет упал на территории сельскохозяйственных угодий, севернее шоссе 71.

По словам сотрудников службы "Маген Давид Адом", прибывших на место катастрофы, они увидели горящий вертолет, а рядом с ним – пилота и пассажира в бессознательном состоянии. Парамедики были вынуждены констатировать смерть обоих мужчин.

На месте работает полиция. Начато расследование обстоятельств происшедшего.