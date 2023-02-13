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    В Израиле

    Законопроекты по юридической реформе утверждены к первому чтению

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    Законопроекты по юридической реформе утверждены к первому чтению
    Yonatan Sindel/Flash90     Законопроекты по юридической реформе утверждены к первому чтению
    Yonatan Sindel/Flash90     Законопроекты по юридической реформе утверждены к первому чтению
    Yonatan Sindel/Flash90     ВСЕ ФОТО

    Законодательная комиссия Кнессета утвердила к голосованию в первом чтении законопроекты, формирующие реформу юридической системы страны. Девять депутатов проголосовали за законопроекты, семь проголосовали против.

    Голосование сопровождалось криками и возгласами протеста со стороны депутатов от оппозиции. Офер Касиф (ХАДАШ – ТААЛ) назвал законопроект фашистским. Депутат Гилад Карив ("Авода") обвинил главу комиссии Симху Ротмана в "растаптывании демократии", депутат Йоав Сегалович ("Еш Атид") потребовал "уважать президента государства".

    Перед голосованием не было какого-либо обсуждения, так как оно завершилось на прошлой неделе. Юридический советник комиссии зачитал текст законопроекта. Чтение сопровождалось криками депутатов от оппозиции, пытавшихся сорвать голосование. "Вы позорите президента", "Сегодня траурный день для государства Израиль и израильской демократии", "Позор", "Вы ненормальные", "Мы не позволим вам голосовать" – кричали депутаты от оппозиции. Один из депутатов от оппозиции включил запись выступления главы правительства Биньямина Нетаниягу от 2011 года, когда он высказывался в поддержку "независимости юридической системы Израиля".

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    Глава комиссии Симха Ротман удалил из зала заседаний комиссии не менее шести депутатов от оппозиции.

    После голосования на заседании комиссии выступил глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц. Он вновь призвал к переговорам. "Необходимо остановить процесс утверждения законопроектов и понять главное – какова цель. Целью должно быть благо всех граждан Израиля, а не благо группы политиков. Я призываю Нетаниягу остановиться, понять каковы цели, каков путь, каковы средства. И только тогда двигаться дальше", – сказал Ганц.

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    Глава партии "Авода" Мерав Михаэли обвинила коалиция в том, что она не проявила готовности к диалогу. "Раз за разом вам предлагали начать переговоры, а вы отказывались", – сказала Михаэли.

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    Напомним, что ранее Михаэли неоднократно выступала против каких-либо переговоров по вопросу о юридической реформе.

    Речь идет о первых двух законах юридической реформы: об изменении состава комиссии по избранию судей, а также о лишении судебной системы права отменять Основные законы или параграфы в этих законах.

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    Согласно законопроекту, за который проголосует комиссия, из состава комиссии по выбору судей будут выведены представители коллегии адвокатов. В нее войдет глава Верховного суда, а также двое судей Верховного суда в отставке, которые будут назначены министром юстиции с согласия Эстер Хайют или ее преемника. В состав комиссии войдут три министра – министр юстиции, который является главой комиссии и еще два представителя правительства, а также три депутата – глава комиссии Кнессета по законодательству, который всегда представляет коалицию, и еще два депутата, один из которых от оппозиции. Для утверждения кандидатуры будет необходимо большинство в пять голосов, а не в семь, как это принято сегодня. Таким образом, новый состав комиссии будет гарантировать большинство представителям коалиции. Законопроект предусматривает также слушания кандидатов перед законодательной комиссией Кнессета еще до заседания комиссии по выбору судей.

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    Второй законопроект накладывает вето на отмену любого закона, имеющего статус Основного.

    13 февраля возле Кнессета состоится демонстрация противников реформы. Как сообщили организаторы демонстрации, колонна автомобилей отправится от Латруна, а также из нескольких других точек на юге и севере страны в сторону Иерусалима, и в 12:00 начнется демонстрация напротив Кнессета. Полиция намерена блокировать движение по всем магистралям прилегающим к правительственному комплексу в Иерусалиме. В связи с большим числом людей, направляющихся в Иерусалим на демонстрацию, автобусы и поезда переполнены. Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о том, что будут направлены несколько дополнительных поездов.

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    Утром несколько десятков человек провели митинг протеста возле дома министра развития Негева и Галилеи Ицхака Васерлауфа. Демонстрация сопровождалась столкновениями ее участников с полицейскими. Сотрудники полиции заявили, что демонстранты пытались блокировать движение по шоссе. О задержанных не сообщается.

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    13 февраля проходит забастовка протеста противников реформы. Как сообщает "Кан", более 300 хайтек-компаний бастуют или предоставили своим сотрудникам возможность бастовать. Бастуют и некоторые компании в других отраслях.

    В некоторых учебных заведениях также ожидается забастовка. Министр просвещения Йоав Киш заявил, что учителя, которые не явятся на рабочие места, не получат оплату за рабочий день, а школьникам будет записана неявка на занятия. Телеканал "Кешет" сообщил, что несколько бизнесменов пообещали компенсировать учителям плату за день забастовки.

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    На фоне борьбы вокруг юридической реформы, 12 февраля президент государства Ицхак Герцог выступил со специальным обращением к нации. Он призвал заморозить утверждение законопроектов, связанных с реформой, на две недели и перейти к активному диалогу между коалицией и противниками реформы.

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    Министр связи Шломо Караи заявил, что коалиция должна отклонить предложение президента и продолжить утверждение реформы. С аналогичной позицией выступили ультраортодоксальные партии. "Компромиссы нужно было искать 30 лет назад", – заявил глава финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни. Позиция главы правительства Биньямина Нетаниягу неизвестна.

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