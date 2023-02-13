В Шхеме задержаны террористы, причастные к убийству военнослужащего Идо Баруха

В ночь на 13 февраля в Шхеме была проведена операция по задержанию террористов, причастных к убийству военнослужащего, совершенному около четырех месяцев назад. В ходе проведения операции произошла перестрелка. С израильской стороны потерь нет.

Армейские источники сообщают, что были задержаны террористы, участвовавшие в нападении на перекрестке Ганот в Самарии 11 октября 2022 года, когда был смертельно ранен старший сержант Идо Барух (21 год).

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что в ходе операции, в которой участвовали бойцы спецподразделения "Дувдеван", бойцы бригады "Голани", бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК), были задержаны Абу Камаль Гури и Усама Тауиль, подозреваемые в непосредственной причастности к убийству Идо Баруха. Также были задержаны еще трое подозреваемых.

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В ходе перестрелки двое разыскиваемых по подозрению в терроре были ранены. На месте задержания были найдены две автоматические винтовки М-16.