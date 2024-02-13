Хагари: задержаны родственники Синуара, они дают важную информацию

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, комментируя видеозапись, на которой запечатлен лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар с женой и детьми в туннелях Хан-Юниса: "Наша задача – взять Синуара живым или мертвым. Мы не будем сообщать, когда и как это произойдет. Но мы полны решимости сделать это".

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает брать в плен террористов, допрашивать их и получать, таким образом, новые разведданные. Хагари также сообщил, что задержаны родственники Синуара и других лидеров ХАМАСа, которые дают важную информацию.

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Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись, на которой запечатлен лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар с женой и детьми в туннелях Хан-Юниса: запись сделана спустя три дня после начала войны. СМИ сообщали, что дебаты о целесообразности обнародования этой записи продолжались в израильском руководстве несколько часов.