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    В Израиле

    Хагари: задержаны родственники Синуара, они дают важную информацию

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    Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари
    Avshalom Sassoni/Flash90

    Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, комментируя видеозапись, на которой запечатлен лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар с женой и детьми в туннелях Хан-Юниса: "Наша задача – взять Синуара живым или мертвым. Мы не будем сообщать, когда и как это произойдет. Но мы полны решимости сделать это".

    Он подчеркнул, что ЦАХАЛ продолжает брать в плен террористов, допрашивать их и получать, таким образом, новые разведданные. Хагари также сообщил, что задержаны родственники Синуара и других лидеров ХАМАСа, которые дают важную информацию.

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    Ранее пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала видеозапись, на которой запечатлен лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар с женой и детьми в туннелях Хан-Юниса: запись сделана спустя три дня после начала войны. СМИ сообщали, что дебаты о целесообразности обнародования этой записи продолжались в израильском руководстве несколько часов.

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Февраля 2024
    ЦАХАЛ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен лидер ХАМАСа в секторе Газы Яхья Синуар
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Февраля 2024
    Видео с охранной камеры показало Синуара в туннеле Хан-Юниса
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