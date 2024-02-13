В бою на юге Газы погибли двое офицеров и боец 630-го батальона
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Разрешена к публикации информация о гибели в бою на юге сектора Газы двух офицеров и бойца 630-го батальона Южной бригады. Названы их имена.
Подполковник резерва Нетанель Яаков Элькуби, 36 лет, из Хайфы, командир 630-го батальона Южной бригады.
Майор резерва Яир Коэн, 30 лет, из Рамат-Гана, командир роты 630-го батальона Южной бригады.
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Старшина резерва Зив Хен, 27 лет, из Кфар-Сабы, боец 630-го батальона Южной бригады.
В том же бою были тяжело ранены два резервиста 630-го батальона Южной бригады.
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C 31 октября по 13 февраля в ходе наземной операции в Газе погибли 232 военнослужащих ЦАХАЛа.
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С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей", погибли 569 военнослужащих ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 13 Февраля 2024
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