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Израиль

В Нур аш-Шамсе ликвидированы трое террористов

Иудея и Самария
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 февраля 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 12:02
В Нур аш-Шамсе ликвидированы трое террористов
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы спецназа "Маглан" 12 февраля ликвидировали трех террористов в ходе боевых действий в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ продолжает операцию "Железная стена" в Самарии, начатую 21 января. В ходе этой операции уже ликвидировано более 60 террористов, задержаны свыше 210 разыскиваемых террористов, уничтожено около 30 объектов террористической инфраструктуры, конфисковано 85 единиц оружия. По различным целям нанесено 14 авиаударов.

Израиль
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