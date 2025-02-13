В Нур аш-Шамсе ликвидированы трое террористов

Бойцы спецназа "Маглан" 12 февраля ликвидировали трех террористов в ходе боевых действий в Нур аш-Шамсе, к востоку от Туль-Карема, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ продолжает операцию "Железная стена" в Самарии, начатую 21 января. В ходе этой операции уже ликвидировано более 60 террористов, задержаны свыше 210 разыскиваемых террористов, уничтожено около 30 объектов террористической инфраструктуры, конфисковано 85 единиц оружия. По различным целям нанесено 14 авиаударов.