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Израиль

Задержаны "сексуальные шантажисты": последняя их жертва жила на пособие по инвалидности

Полиция
время публикации: 13 февраля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 10:10
Задержаны "сексуальные шантажисты": последняя их жертва жила на пособие по инвалидности
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция задержала двух мужчин, жителей Тель-Авива и Раананы, 26 и 52 лет, по подозрению в вымогательстве и шантаже интимными фотографиями.

По данным следствия, эти мужчины, выдавая себя за женщин в группах Telegram, налаживали контакты с будущими жертвами – женщинами, с которыми в ходе переписки "обменивались" интимными снимками, а потом вымогали у них деньги, угрожая в противном случае опубликовать полученные фотографии.

Причем последней их жертвой была женщина, которая получала пособие по инвалидности в Институте национального страхования ("Битуах леуми") и была вынуждена отдавать шантажистам большую часть этого пособия.

Ожидается, что вскоре по этому делу будет подано обвинительное заключение.

Израиль
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