Спецназ МАГАВа задержал в Рамалле разыскиваемого террориста
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:58
Бойцы иерусалимской пограничной полиции (МАГАВ) задержали в Рамалле разыскиваемого за террористическую деятельность.
В ходе операции возникли беспорядки. Спецназ пограничной полиции был вынужден открыть огонь на поражение по одному из нападавших, он был ранен в нижнюю часть тела.
Среди израильских пограничников пострадавших нет, сообщает пресс-служба МАГАВа.