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Израиль

Спецназ МАГАВа задержал в Рамалле разыскиваемого террориста

Полиция
Иудея и Самария
время публикации: 13 февраля 2025 г., 14:53 | последнее обновление: 13 февраля 2025 г., 14:58
Спецназ МАГАВа задержал в Рамалле разыскиваемого террориста
Пресс-служба ЦАХАЛа

Бойцы иерусалимской пограничной полиции (МАГАВ) задержали в Рамалле разыскиваемого за террористическую деятельность.

В ходе операции возникли беспорядки. Спецназ пограничной полиции был вынужден открыть огонь на поражение по одному из нападавших, он был ранен в нижнюю часть тела.

Среди израильских пограничников пострадавших нет, сообщает пресс-служба МАГАВа.

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