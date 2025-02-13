Спецназ МАГАВа задержал в Рамалле разыскиваемого террориста

Бойцы иерусалимской пограничной полиции (МАГАВ) задержали в Рамалле разыскиваемого за террористическую деятельность.

В ходе операции возникли беспорядки. Спецназ пограничной полиции был вынужден открыть огонь на поражение по одному из нападавших, он был ранен в нижнюю часть тела.

Среди израильских пограничников пострадавших нет, сообщает пресс-служба МАГАВа.