В результате пожара в Кирьят-Малахи пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 13 января, в квартире жилого дома на улице Давид Бен-Гурион в Кирьят-Малахи произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек.

Двое из пострадавших, женщина примерно 40 лет и пятилетний ребенок, получили тяжелые отравления дымом. Еще три человека, мужчина примерно 40 лет, мальчик 10 лет и девочка 13 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Позже из больницы "Каплан" в Реховоте сообщили, что двое детей (5 и 10 лет) в тяжелом состоянии.

Причины возгорания выясняются.