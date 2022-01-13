Иерусалим:
10 - 14°
Тель-Авив:
12 - 18°
Эйлат:
12 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 03:38

В результате пожара в Кирьят-Малахи пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В результате пожара в Кирьят-Малахи пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии

В ночь на четверг, 13 января, в квартире жилого дома на улице Давид Бен-Гурион в Кирьят-Малахи произошел пожар, в результате которого пострадали пять человек.

Двое из пострадавших, женщина примерно 40 лет и пятилетний ребенок, получили тяжелые отравления дымом. Еще три человека, мужчина примерно 40 лет, мальчик 10 лет и девочка 13 лет, госпитализированы в состоянии средней тяжести, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Позже из больницы "Каплан" в Реховоте сообщили, что двое детей (5 и 10 лет) в тяжелом состоянии.


Причины возгорания выясняются.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:36 Разрешено к публикации: в Иорданской долине погибли майор Офек Аарон и майор Итамар Эльхарар
08:54 Задержаны несколько десятков участников беспорядков в Негеве
06:36 Правоохранительные органы: беспорядки в Негеве инициировали сыновья палестинских жен израильских бедуинов
06:21 На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа
05:08 Криминалист Борис Геллер о расследовании убийства Таир Рады, о виновности Романа Задорова и о том, вернется ли он в тюрьму. Интервью
03:38 В результате пожара в Кирьят-Малахи пострадали пять человек, трое из них в тяжелом состоянии
03:22 Прогноз погоды на 13 января: понижение температуры, вечером дожди
21:53 Семья тайного агента полиции, сдавшего сеть арабских торговцев оружием, отреклась от него
20:57 В Негеве возобновились беспорядки
19:46 ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом террориста, убившего Йегуду Диментмана
Загрузка...