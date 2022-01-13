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NEWSru.co.il :: В Израиле13 января 2022 г., 06:21

На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа

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На учениях в Иорданской долине погибли два офицера ЦАХАЛа

Инцидент произошел около 23:00 на базе ЦАХАЛа "Наби Муса" в Иорданской долине. Два командира рот бригады специального назначения, патрулировавшие местность, заметили в районе стрельбища подозрительное движение и начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух.

Боец бригады, решивший в ночных условиях, что его обстреливают террористы, открыл в ответ стрельбу на поражение.

Офицеры, получившие тяжелейшие ранения, были доставлены вертолетом в больницу "Адаса Эйн-Керем" в Иерусалиме, однако по дороге скончались. Врачи больницы были вынуждены констатировать факт их смерти.


Военная полиция начала расследование обстоятельств трагедии.

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