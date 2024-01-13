Предотвращение теракта в Иудее: террористы ликвидированы, ранен солдат, ЦАХАЛ обыскивает соседние деревни
После попытки проникновения террористов в еврейский поселок Адора израильские военные вошли в соседнюю арабскую деревню Суба (западнее Хеврона, Иудея).
Судя по имеющимся данным, ЦАХАЛ в ночь на 13 января действует также на окраинах Таркумии и Идны, недалеко от Адоры.
Установлено, что террористы, преодолев заграждения, проникли в промышленную зону возле поселка Адора. С собой у них были огнестрельное оружие, топор, ножи, бутылки с зажигательной смесью.
При нарушении целостности забора безопасности (в 20:07) сработал сигнал тревоги. Военнослужащий-резервист, патрулировавший данный район, направился в месту происшествия и был ранен террористами (его состояние от легкого до средней тяжести). Он вызвал подкрепление.
В результате трое террористов были ликвидированы.
Палестинские источники называют имена убитых террористов. Это кузены Исмаил, Мухаммад и Удай Абу Джахиша.
По оценке ЦАХАЛа, действия израильских военнослужащих позволили предотвратить нападение на поселение, запланированное террористами на вечер шабата.
Отметим, что около недели назад сообщалось об обнаружении туннеля, который вел в сторону еврейских поселков Адора и Телем, расположенных по соседству (с разных сторон 35-й трассы).
ЦАХАЛ продолжает розыск возможных сообщников террористов, которые были ликвидированы в промзоне Адоры.
ЦАХАЛ: предотвращено нападение террористов на поселение Адора
Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа в поселении Адора; трое террористов ликвидированы