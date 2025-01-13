Суд отклонил иск сына Махмуда Аббаса: заявления о сотрудничестве с Израилем не считаются клеветой

Иерусалимский окружной суд отклонил иск Тарека Аббаса, сына председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса, обвинявшего в клевете израильского востоковеда доктора Реувена Берко.

Предметом иска было интервью Барко на арабском, посвященное богатству семьи Аббас, а также намеки на то, что Тарек Аббас сотрудничает с израильскими службами безопасности.

Судья Рам Виноград в своем решении указал, что истец привел только вырванные из контекста отрывки интервью, не дающие возможности реально оценить его содержание.

Кроме того, судья Виноград напомнил решение Верховного суда от 1986 года, согласно которому заявления о сотрудничестве с властями Израиля не могут считаться в Израиле клеветой или публикацией, порочащей репутацию. "Наоборот, человек, поступающий таким образом, будет рассматриваться разумным и здравомыслящим человеком как достойный похвалы и поощрения", - говорится в решении заместителя председателя Верховного суда на тот момент Мирьям Бен-Порат и судей Менахема Элона и Дова Левина.

На Тарека Аббаса возложена выплата судебных издержек в размере 20 тысяч шекелей.