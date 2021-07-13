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NEWSru.co.il :: В Израиле13 июля 2021 г., 16:48

БАГАЦ отклонил иск, поданный организацией антипрививочников

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БАГАЦ отклонил иск, поданный организацией антипрививочников

Во вторник, 13 июля, Высший суд справедливости отклонил иск, поданный одним из самых известных в Израиле объединений антипрививочников.

Согласно сообщению на сайте N12, организация "Комитет гражданских расследований" требовал от суда запретить вакцинацию несовершеннолетних, а также отменить проверки на коронавирус в школах, утверждая, заявляя, что они проводятся унизительным для детей образом, а также приводят к физическим и психологическим травмам.

Судьи отклонили иск, назвав утверждения подателей голословными и не основывающимися на фактах, а также обязал организацию антипрививочников оплатить судебные расходы в размере 6 тысяч шекелей.


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