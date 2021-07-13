Завершилось заседание кабинета по корорнавирусу. Отложено возвращение к "зеленому сертификату"

Завершилось заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом, продолжавшееся более трех часов.

На заседании было одобрено сокращение времени карантина до семи дней при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. Второй тест должен быть сделан на седьмой день режима самоизоляции, и только после получения его результата можно будет выйти из карантина.

На заседании также обсуждалось предложение министерства здравоохранения о возвращении к "зеленому сертификату" при проведении мероприятий в закрытых помещениях на сто и более лиц.

Сайт N12 сообщил, что решение по "зеленому сертификату" отложено, чтобы была возможность подготовиться к этому шагу. В частности, развернуть систему быстрых тестов, которые понадобятся для лиц, не прошедших вакцинацию и детей.

Вместе с тем кабинет принял решение об усилении контроля за соблюдением карантина и масочного режима. Ответственность за контроль возложена на министерство внутренней безопасности. Радиостанция "Кан Бет" передала, что в МВБ намерены впервые создать подразделение, которое будет отвечать за действия, связанные с осуществлением контроля над соблюдением ограничений, а также координацией действий с другими контролирующими органами.

Будет усилена разъяснительная работа среди населения.