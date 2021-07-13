Оппозиция намерена подать иск в БАГАЦ. "Коалиция уничтожает демократию"

Оппозиционные фракции направили крайне резкое письмо премьер-министру Нафтали Беннету, спикеру Кнессета Мики Леви и юридическому советнику Кнессета Сагит Афик.

В этом письме представители оппозиции обвиняют коалицию в "использовании недопустимых средств, цель которых превратить Кнессет в задний двор правительства", а также в стирании в пыль статуса Кнессета и его функций".

В письме содержится предупреждение о намерении оппозиции подать иск в БАГАЦ, если действия коалиции в отношении оппозиции не изменятся .

"Сам факт попыток коалиции использовать антидемокератические методы, не может не вызывать опасений без связи с тем, достигают эти шаги желаемого результата или нет", - говорится в письме.

В оппозиции утверждают, что коалиция сознательно сокращает представительство оппозиционных фракций в комиссиях парламента.

Ранее в оппозиции утверждали, что решение временно ограничить возможность подачи частных законопроектов, а также намерении ограничить число вотумов недоверия, которые оппозиция может подавать, наносят удар по работе Кнессета.

Как сообщает "Кан 11", на заседании фракции "Ликуд" разгорелась дискуссия по поводу подачи иска в БАГАЦ. В то время как депутат Мири Регев выступала за подачу иска, депутат Давид Амсалем и некоторые другие депутаты от "Ликуда" возражали, утверждая, что не испытывают доверия к судебной системе.