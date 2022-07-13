Самолет президента Байдена приземлился в Израиле

Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту "Бен Гурион". После того, как президент США вышел из самолета, состоялась официальная церемония встречи.

Первым Байдена приветствовал спикер Кнессета Мики Леви, затем сменный премьер-министр Нафтали Беннет и лишь затем глава правительства Яир Лапид и президент государства Ицхак Герцог.

В аэропорту находились все министры правительства, однако по решению американской стороны, они не смогут пожать руку президенту США.

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В начале церемонии прозвучали государственные гимны США и Израиля. Президент Израиля Ицхак Герцог, президент США Джо Байден и премьер-министр Яир Лапид совершили смотр почетного караула.

Президент Герцог заявил, открывая церемонию: "Господин президент, добро пожаловать в нашу страну. Граждане Израиля рады приветствовать вас на святой земле. Вы подлинный друг государства Израиль. В ходе этого визита мы будем обсуждатьвопросы безопасности, в перву.ю очередь угрозу, исходящую от Ирана". Президент Герцог назвал визит Байдена "миссией мира". "Ветра мира дуют из Северной Африки, через Средиземное море и до Персидского залива", - добавил он.

Премьер-министр Яир Лапид назвал этот визит историческим и личным. "Это историческиц визит, так как он подтверждает единство наших ценностей и устремлений. Он личный, потому что ваше отношение к еврейскому государству хорошо известно, и я могу уверенно назвать вас сионистом. Мы будем обсуждать все важные вопросы, в том числе формирование новых союзов для пртивостояния иранской угрозе и о необходимости в новой региональной геополитической архитектуре", - сказал глава правительства.

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Президент Байден сказал, что ему важны воспоминания о встрече с бывшей премьер-министром Израиля Голдой Меир. "Сегодня отношения между нашими странами крепче, чем когда-либо ранее. Я с нетерпением жджу возможности побеседовать о важных проблемах, решение которых поможет Израилю и США продолжить процветать на благо всего мира", - сказал он. Байден также упомянул верность США принципу двух государств. В то же время, в своей речи он ни словом не упомянул Иран.

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После церемонии состоялась презентация современных систем обороны, в том числе лазерных систем. Затем Байден отправился в Иерусалим.