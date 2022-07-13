"Аль-Араби аль-Джадид": Лапид распорядился ускорить переговоры о сделке по обмену пленными с ХАМАСом

Выходящее в Лондоне арабоязычное издание "Аль-Араби аль-Джадид" утверждает со ссылкой на высокопоставленные египетские источники, что Израиль в последние дни активизировал усилия по возвращению израильтян, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газы.

Согласно изданию, опосредованные переговоры активизировались после длительного периода застоя. В них участвовали представители руководства израильских служб безопасности и старшие офицеры египетской военной разведки.

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Те же источники утверждают, что премьер-министр Израиля Яир Лапид заинтересован в заключении сделки до выборов в Кнессет, чтобы идти на выборы в качестве "национального героя". По этой версии, информация о братской могиле египетских спецназовцев возле Латруна была слита в прессу сторонниками лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, чтобы помешать ходу переговоров.

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Напомним, что две недели назад принадлежащий террористической организации ХАМАС телеканал "Аль-Акса" в своем эфире показал видео, полученное от "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), удерживающих в плену нескольких израильских граждан.

На видео, не имеющего звуковой дорожки, запечатлен Хишам Шаабана ас-Сайяд. Он подключен к кислородному баллону, и находится в сознании. Группировка также сняла и показала израильское удостоверение личности пленника.

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Блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, проанализировал изображение на экране работающего телевизора, стоящего возле кровати больного. "Абу Али" пишет, что по телевизору показан саммит, состоявшийся в Катаре 21 июня.

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Министр иностранных дел и глава правительства по ротации Яир Лапид, комментируя опубликованные кадры, заявил: "Израиль считает, что ХАМАС непосредственно отвечает за состояние гражданских лиц, которых он удерживает вопреки нормам международного права. Действия ХАМАСа доказывают, что речь идет о террористической группировке, удерживающей в заложниках жителей сектора Газы, которые расплачиваются за его действия".

Днем ранее пресс-секретарь группировки Абу Обейда в своем телеграм-канале написал об ухудшении здоровья одного из израильтян, удерживаемых в секторе Газы.

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В ответ на это канцелярии главы правительства Израиля распространила заявление, в котором говорится, что "ХАМАС в очередной раз доказал, что о является циничной и злостной террористической организацией, которая держит в плену душевнобольных в разрез со всеми международными законами и конвенциями, а также тела бойцов ЦАХАЛа. ХАМАС несет ответственность за состояние пленных граждан".

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12-й телеканал процитировал источник в спецслужбах Израиля, который предположил, что ХАМАС блефует, так как у спецслужб нет информации о том, что состояние кого-то из пленных израильтян ухудшилось.

Израильтяне, удерживаемые в Газе

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Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.

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Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.

Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).

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Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.

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ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".