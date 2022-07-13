"Аль-Араби аль-Джадид": Лапид распорядился ускорить переговоры о сделке по обмену пленными с ХАМАСом
Выходящее в Лондоне арабоязычное издание "Аль-Араби аль-Джадид" утверждает со ссылкой на высокопоставленные египетские источники, что Израиль в последние дни активизировал усилия по возвращению израильтян, удерживаемых террористической организацией ХАМАС в секторе Газы.
Согласно изданию, опосредованные переговоры активизировались после длительного периода застоя. В них участвовали представители руководства израильских служб безопасности и старшие офицеры египетской военной разведки.
Те же источники утверждают, что премьер-министр Израиля Яир Лапид заинтересован в заключении сделки до выборов в Кнессет, чтобы идти на выборы в качестве "национального героя". По этой версии, информация о братской могиле египетских спецназовцев возле Латруна была слита в прессу сторонниками лидера партии "Ликуд" Биньямина Нетаниягу, чтобы помешать ходу переговоров.
Напомним, что две недели назад принадлежащий террористической организации ХАМАС телеканал "Аль-Акса" в своем эфире показал видео, полученное от "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа), удерживающих в плену нескольких израильских граждан.
На видео, не имеющего звуковой дорожки, запечатлен Хишам Шаабана ас-Сайяд. Он подключен к кислородному баллону, и находится в сознании. Группировка также сняла и показала израильское удостоверение личности пленника.
Блогер "Абу Али", специализирующийся на ближневосточной тематике, проанализировал изображение на экране работающего телевизора, стоящего возле кровати больного. "Абу Али" пишет, что по телевизору показан саммит, состоявшийся в Катаре 21 июня.
Министр иностранных дел и глава правительства по ротации Яир Лапид, комментируя опубликованные кадры, заявил: "Израиль считает, что ХАМАС непосредственно отвечает за состояние гражданских лиц, которых он удерживает вопреки нормам международного права. Действия ХАМАСа доказывают, что речь идет о террористической группировке, удерживающей в заложниках жителей сектора Газы, которые расплачиваются за его действия".
Днем ранее пресс-секретарь группировки Абу Обейда в своем телеграм-канале написал об ухудшении здоровья одного из израильтян, удерживаемых в секторе Газы.
В ответ на это канцелярии главы правительства Израиля распространила заявление, в котором говорится, что "ХАМАС в очередной раз доказал, что о является циничной и злостной террористической организацией, которая держит в плену душевнобольных в разрез со всеми международными законами и конвенциями, а также тела бойцов ЦАХАЛа. ХАМАС несет ответственность за состояние пленных граждан".
12-й телеканал процитировал источник в спецслужбах Израиля, который предположил, что ХАМАС блефует, так как у спецслужб нет информации о том, что состояние кого-то из пленных израильтян ухудшилось.
Израильтяне, удерживаемые в Газе
Остается неизвестной судьба военнослужащих Орона Шауля и Адара Гольдина. Власти Израиля признали их погибшими в ходе операции "Нерушимая скала" в секторе Газы летом 2014 года. Но ХАМАС не подтверждал их гибель, время от времени распространяя слухи о том, что Шауль и Гольдин живы.
Также ХАМАС удерживает в плену Аверу Менгисту – душевнобольного израильтянина, в 2014 году перебравшегося в сектор Газы в районе пляжа Зиким. ХАМАС называет Менгисту "солдатом", поскольку он проходил службу в рядах ЦАХАЛа.
Кроме того, в Газе удерживают двух израильских бедуинов, также страдающих психическими заболеваниями и пересекших границу с сектором Газы – Хишама Шаабана ас-Сайяда (пропал без вести в 2015 году) и Джумаа Ибрагима Абу-Аниму (пропал без вести в 2016 году).
Таким образом, в Газе, по всей видимости, остаются в плену трое израильских граждан (если кого-то из пленных не переправили в Египет), кроме того удерживаются тела двух погибших.
ХАМАС заявляет, что удерживаются четверо израильтян, причем всех их называет "солдатами". В руководстве ХАМАСа рассчитывают, осуществить обмен всех израильских "солдат" (независимо от их происхождения – "западного, эфиопского или арабского") по схеме "сделки Шалита", то есть в пропорции 1000 заключенных за одного "солдата".
Разрешено к публикации: возле Латруна расположена братская могила египетского спецназа времен Шестидневной войны
ХАМАС опубликовал видео, на котором удерживаемый в плену израильтянин подключен к кислородному баллону