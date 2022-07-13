Завершились официальные мероприятия первого дня визита Джо Байдена в Израиле

Завершился первый день визита президента США в Израиль. До утра Джо Байден будет отдыхать в иерусалимской гостинице "А-Мелех Давид".

Самолет Air Force 1с президентом США на борту приземлился в международном аэропорту Израиля в 15:30. Иерусалим встретил его ярким солнцем и 30-градусной жарой.

У трапа самолета Байдена приветствовали спикер Кнессета Мики Леви, затем сменный премьер-министр Нафтали Беннет и лишь затем глава правительства Яир Лапид и президент государства Ицхак Герцог.

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В аэропорту находились все министры правительства. Палестинские телеканалы, освещая это событие, крупным планом показывали министра обороны Бени Ганцом, который не мог открыть пластиковую бутылку с водой. При этом было видно, что встречавшие американскую делегацию страдали от жары.

В аэропорту был сделан коллективный снимок с Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном.

В своей приветственной речи Яир Лапид назвал Байдена "сионистом". Говоря о предстоящих переговорах, он отметил, что на них будет обсуждаться противостояние иранской угрозе. Байден в своей приветственной речи не упомянул об Иране, зато сказал о "принципе двух государств для двух народов" и палестинском урегулировании.

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После церемонии, на специальной площадке, оборудованной на территории аэропорта, Байдену были продемонстрированы современные системы обороны Израиля. Для демонстрации эффективности этих систем президенту США были вручены обломки иранского БПЛА, сбитого возле месторождения "Кариш" две недели назад.

Последним пунктом официальной программы первого дня визита был мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", в который Байдена, Энтони Блинкена и советника по национальной безопасности Джейка Салливана сопровождали Яир Лапид, министр обороны Бени Ганц и президент Ицхак Герцог. Джо Байден в "Яд ва-Шем" надел черную кипу, зажег свечу памяти и возложил венок. Он также побеседовал с 86-летней Риной Квиннет и 95-летней Гитой Сикович, пережившими Холокост.

Вечером Байден и сопровождающие его лица прибыли в гостиницу. Для президента был приготовлен "иерусалимский люкс" площадью 185 кв.м. Окна этого номера выходят на Старый город, а в ясную погоду из него можно увидеть Иорданию.

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14 июля в 11:15 в гостинице "Уолдорф Астория" в Иерусалиме начнется официальная встреча премьер-министра Яира Лапида и президента США Джо Байдена. В 11:30 к ним присоединятся участники рабочих групп обеих сторон. В 12:15 Лапид и Байден проведут совместную пресс-конференцию, а в 13:30 состоится видео-беседа при участии Лапида, Байдена, премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента ОАЭ Мухаммада бен-Заида.

В 16:15 состоится официальный прием в резиденции президента государства Ицхака Герцога.

В 17:15 с президентом США побеседует глава оппозиции Биньямин Нетаниягу.

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В 17:30 начнется церемония вручения Байдену специального президентского знака отличия.

В 20:00 Байден встретится со спортсменами.

В пятницу, 15 июля, в 11:00 Байден посетит больницу "Августа Виктория" в Восточном Иерусалиме, оттуда он отправится в Бейт-Лехем для встречи с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

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В 14:00 в аэропорту "Бен-Гурион" состоится церемония прощания с президентом США, который отправится в Саудовскую Аравию.