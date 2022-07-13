Еще до прибытия президента США в Израиль опубликована первая декларация визита Байдена
Премьер-министр Яир Лапид и президент США Джо Байден опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в области технологии.
Согласно опубликованной декларации, сотрудничество сфокусируется в первую очередь на области искусственного разума, квантума и решении глобальных задач – таких как климатический кризис и подготовка к эпидемиям.
Первая американская делегация по этим вопросам посетит Израиль в ближайшие месяцы для обсуждения совместных проектов.
Израиль станет четвертым государством после Великобритании, Японии и Австралии, с которым США поддерживает подобные контакты и осуществляет подобное сотрудничество.
Декларация Лапида и Байдена была опубликована за два часа до прибытия американского президента в Израиль.
В ходе визита ожидается подписание также так называемой "Иерусалимской декларации".
Полное название документа "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве". В документе, по словам источника, закреплен "уникальный характер отношений между двумя странами". Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы, пишет сайт The Times of Israel.
Телеканал "Кан-11" передал, что этим документом США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз").
В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.
По данным телеканала, в документе содержатся пункты, касающиеся палестино-израильских отношений. Однако их содержание пока не обнародовано.
Также в документе говорится о продолжении процесса нормализации отношений между Израилем с арабскими странами.
По словам источника, документ будет обнародован в четверг, 14 июля, после встречи Яира Лапида и Джо Байдена.