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    В Израиле

    Еще до прибытия президента США в Израиль опубликована первая декларация визита Байдена

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    Еще до прибытия Байдена в Израиль опубликована первая декларация его визита
    AP Photo/Gemunu Amarasinghe, AP Photo/Oren Ziv

    Премьер-министр Яир Лапид и президент США Джо Байден опубликовали совместную декларацию о сотрудничестве в области технологии.

    Согласно опубликованной декларации, сотрудничество сфокусируется в первую очередь на области искусственного разума, квантума и решении глобальных задач – таких как климатический кризис и подготовка к эпидемиям.

    Первая американская делегация по этим вопросам посетит Израиль в ближайшие месяцы для обсуждения совместных проектов.

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    Израиль станет четвертым государством после Великобритании, Японии и Австралии, с которым США поддерживает подобные контакты и осуществляет подобное сотрудничество.

    Декларация Лапида и Байдена была опубликована за два часа до прибытия американского президента в Израиль.

    В ходе визита ожидается подписание также так называемой "Иерусалимской декларации".

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    Полное название документа "Иерусалимская декларация об американо-израильском стратегическом партнерстве". В документе, по словам источника, закреплен "уникальный характер отношений между двумя странами". Этот документ должен стать платформой для сотрудничества в ближайшие годы, пишет сайт The Times of Israel.

    Телеканал "Кан-11" передал, что этим документом США подтверждают свою приверженность безопасности Израиля, укреплению его военного потенциала для сдерживания врагов и защиты от любой угрозы (или "комбинированных угроз").

    В декларации говорится, что обе страны не допустят появления ядерного оружия у Ирана и обязуются "использовать все элементы национальной мощи" для противостояния иранской угрозе.

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    По данным телеканала, в документе содержатся пункты, касающиеся палестино-израильских отношений. Однако их содержание пока не обнародовано.

    Также в документе говорится о продолжении процесса нормализации отношений между Израилем с арабскими странами.

    По словам источника, документ будет обнародован в четверг, 14 июля, после встречи Яира Лапида и Джо Байдена.

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