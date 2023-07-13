Противники реформы готовятся к проведению еще одного "Дня протеста" 17 июля

Организаторы массовых манифестаций против юридической реформы объявили, что еще один "Национальный день протеста", сопровождаемый массовыми демонстрациями, перекрытием дорог и пикетами, пройдет в понедельник, 17 июля.

Лидеры движения призвали израильтян принять участие в демонстрациях, "чтобы остановить принятие закона, который нанесет существенный ущерб армии, приведет к разрушению израильской экономики и к дальнейшему расколу в обществе".

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По словам лидеров протестного движения, "момент истины приближается". Они призвали главу Всеизраильской федерации профсоюзов ("Гистадрута") и крупные предприятия во всех отраслях присоединиться к "Национальному дню протеста" и объявить о присоединении к забастовке, "чтобы убедить правительство остановить деструктивный законодательный процесс".