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    В Израиле

    Отец пяти детей из Яффо подозревается в убийстве Маргариты Леви, совершенном 20 лет назад

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    Отец пяти детей из Яффо подозревается в убийстве Маргариты Леви, совершенном 20 лет назад
    Фото: семейный фотоархив, пресс-служба полиции Израиля

    В четверг, 13 июля, была разрешена к публикации информация о том, что 51-летний Сами Абу аль-Асаль, житель Яффо, отец пяти детей, подозревается в убийстве 21-летней Маргариты Леви, совершенном летом 2003 года.

    В ближайшие дни по этому делу будет подано обвинительное заключение. Абу аль-Асалю предъявят обвинения в убийстве. Не исключено, что его также обвинят в изнасиловании.

    В ходе следствия было установлено, что двадцать лет назад Сами Абу аль-Асаль проживал в Эйлате и работал в баре. Маргарита Леви, ранее проживавшая в Ашдоде, после демобилизации из ЦАХАЛа, устроилась на работу официанткой в Эйлате (она планировала накопить денег и поступить в университет), но через несколько дней после переезда в курортный город ее тело со следами насилия нашли завернутым в одеяло и полотенце.

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    Раскрыть убийство сразу не удалось. Хотя Сами Абу аль-Асаля, контактировавшего с Маргаритой Леви, тогда задержали в качестве подозреваемого. Через десять дней после ареста его отпустили в связи с недостаточностью улик.

    Затем задержали молодого мужчину, жителя Мигдаль а-Эмека, знакомого Маргариты. Но через три недели он был освобожден, следствие пришло к выводу, что он был непричастен к преступлению.

    Примерно через полтора месяца после убийства девушки Сами Абу аль-Асаля задержали в Эйлате за нападение и сексуальное преступление, он отсидел в тюрьме 13 лет, а затем вышел на свободу и поселился в Яффо.

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    На месте гибели Маргариты Леви были собраны образцы ДНК, которые многие годы изучались в лабораториях. Новые тесты, основанные на современных методиках, позволили в июне 2022 года установить, что Сами Абу аль-Асаль может быть причастен к убийству и, возможно, к изнасилованию Маргариты Леви. Было начато новое тайное расследование. 14 мая 2023 года подозреваемый был задержан. В ходе 12 допросов он хранил молчание и не дал никаких показаний. Арест подозреваемого продлевался 14 раз, и по истечении 60 дней следствие уведомило прокуратуру, что собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения в убийстве.

    Следствие также проверяет возможную причастность Сами Абу аль-Асаля к другим, в том числе сексуальным, преступлениям.

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