ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и финансиста террора
время публикации: 13 июля 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 04:57
ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Хамаса Мансура – одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и "Ассоциации Аль-Хир", занимавшейся финансированием террора под видом гуманитарной деятельности.
В сообщении сказано, что Мансур был ликвидирован израильскими ВВС на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН). Другие подробности не приводятся.