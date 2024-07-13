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Израиль

ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и финансиста террора

время публикации: 13 июля 2024 г., 00:52 | последнее обновление: 13 июля 2024 г., 04:57
ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и финансиста террора
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Хамаса Мансура – одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и "Ассоциации Аль-Хир", занимавшейся финансированием террора под видом гуманитарной деятельности.

В сообщении сказано, что Мансур был ликвидирован израильскими ВВС на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН). Другие подробности не приводятся.

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