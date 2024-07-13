ЦАХАЛ объявил о ликвидации одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и финансиста террора

ЦАХАЛ уведомил о ликвидации Хамаса Мансура – одного из руководителей спецслужб ХАМАСа и "Ассоциации Аль-Хир", занимавшейся финансированием террора под видом гуманитарной деятельности.

В сообщении сказано, что Мансур был ликвидирован израильскими ВВС на основании данных, полученных от военной разведки (АМАН). Другие подробности не приводятся.