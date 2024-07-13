Израильские ПВО перехватили две подозрительные воздушные цели на территории Ливана

Израильские средства ПВО перехватили две подозрительные воздушные цели на территории Ливана, не позволив им вторгнуться в воздушное пространство Израиля. Сигналы воздушной тревоги активированы не были.

Также за последние часы были зафиксированы пуски ракет с ливанской территории в направлении израильских населенных пунктов: Маргалиот и Мааян Барух. Пострадавших нет.