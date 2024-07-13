Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 13 июля, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Ночью местами слабый дождь на севере и в центре страны.

В Иерусалиме – 24-31 градусов, в Тель-Авиве – 26-31, в Хайфе – 26-30, в Эйлате – 32-42, в Беэр-Шеве – 23-35, в Мицпе-Рамоне – 25-35, на побережье Мертвого моря – 31-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 24-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, на Голанских высотах – 23-35.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30-31 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 15 км/ч).

В воскресенье жара еще немного спадет. В понедельник-вторник – повышение температуры.