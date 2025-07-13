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Израиль

В результате взрыва в Негеве молодой мужчина получил тяжелые ожоги

Мада
Негев
время публикации: 13 июля 2025 г., 00:44 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 05:23
В результате взрыва в Негеве молодой мужчина получил тяжелые ожоги
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 12 июля до пункта скорой помощи в Араде добрался 21-летний мужчина, который который получил тяжелые ожоги в результате взрыва.

Пострадавший был эвакуирован в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что у пострадавшего ожоги третьей степени примерно 45% поверхности тела. Он в тяжелом, но стабильном состоянии.

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