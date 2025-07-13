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Израиль

"Аль-Маядин": силы ЦАХАЛа вошли в деревни на юго-западе Сирии

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 13 июля 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 08:04
"Аль-Маядин": силы ЦАХАЛа вошли в деревни на юго-западе Сирии
Jonathan Shaul/Flash90

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что силы ЦАХАЛа вошли в деревни Эйн-Зиуан и Суисса в Кунейтре, на юго-западе Сирии.

В сообщении говорится о перестрелке в Сиуссе.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" в Сирии и время от времени наносит удары по целям на территории этой страны.

Израиль
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