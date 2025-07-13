"Аль-Маядин": силы ЦАХАЛа вошли в деревни на юго-западе Сирии
время публикации: 13 июля 2025 г., 08:00 | последнее обновление: 13 июля 2025 г., 08:04
Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что силы ЦАХАЛа вошли в деревни Эйн-Зиуан и Суисса в Кунейтре, на юго-западе Сирии.
В сообщении говорится о перестрелке в Сиуссе.
ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.
ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" в Сирии и время от времени наносит удары по целям на территории этой страны.