"Аль-Маядин": силы ЦАХАЛа вошли в деревни на юго-западе Сирии

Ливанский канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщает, что силы ЦАХАЛа вошли в деревни Эйн-Зиуан и Суисса в Кунейтре, на юго-западе Сирии.

В сообщении говорится о перестрелке в Сиуссе.

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию.

ЦАХАЛ контролирует "буферную зону" в Сирии и время от времени наносит удары по целям на территории этой страны.